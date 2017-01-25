«После отпуска нагрузки всегда воспринимаются тяжело. Плюс я тут получил повреждение и пару дней не тренировался. Первые после отпуска сборы всегда самые сильные по нагрузке, потому что закладывается фундамент на весь сезон. Мы делаем это с мячом, так что нам хорошо. Гораздо сложнее было бы, если мы бегали просто без мяча. Все ребята готовы к нагрузкам, знают упражнения, знают, сколько они будут длиться и что нужно делать.



Самые тяжёлые сборы в карьере — с Лучано Спаллетти в Италии. Тогда мы делали три серии беговых упражнений, потом начинался скоростной подъём в гору, и после этого футбол на все поле. В Пизе была даже не тяжёлая, а тяжелейшая подготовка. Приходил в номер без ног, сразу ложился спать, отдыхать. Просыпаешься — тут же ещё одна тренировка», — цитирует Евсеева пресс-служба «Зенита».