«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции Клаессоном
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. «Краснодар приобрел нападающего шведского «Эльфсборга» Виктора Клаессона. Об этом сообщает
пресс-служба российского клуба.
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Контракт с 25-летним полузащитником сборной Швеции подписан сроком на 3,5 года.
Сумма трансфера не сообщается. Ранее в СМИ появилась информация, что российский клуб предложил «Эльфсборгу» за шведа около €1,9 млн, а самому игроку — контракт с зарплатой €500 тысяч в год.
Клаессон провел за «Эльфсборг», в который перешел в 2012 году, 177 матчей в различных турнирах и забил 45 мячей. В его активе восемь матчей и один гол за сборную Швеции.
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