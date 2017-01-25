«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции Клаессоном

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Контракт с 25-летним полузащитником сборной Швеции подписан сроком на 3,5 года.

Сумма трансфера не сообщается. Ранее в СМИ появилась информация, что российский клуб предложил «Эльфсборгу» за шведа около €1,9 млн, а самому игроку — контракт с зарплатой €500 тысяч в год.

Клаессон провел за «Эльфсборг», в который перешел в 2012 году, 177 матчей в различных турнирах и забил 45 мячей. В его активе восемь матчей и один гол за сборную Швеции.