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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28544802/
25 января 2017, 13:00 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Иличевич сменит «Анжи» на «Кайрат»

Обновлено: 13:14
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

По информации «СЭ», полузащитник «Анжи» Иво Иличевич близок к переходу в «Кайрат».

По информации СЭ полузащитник <span class=error>Анжи</span> <span class=error>Иво</span> Иличевич близок к переходу в <span class=error>Кайрат</span>. Увеличить
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Хорват провел в текущем чемпионате России 14 матчей за «Анжи», отличившись тремя голами, но после смены владельца клуба игрок оказался в списке футболистов, с которыми махачкалинцы были готовы расстаться.

Илишевич в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Кайрате», после чего может подписать контракт.

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