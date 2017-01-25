Иличевич сменит «Анжи» на «Кайрат»
По информации «СЭ», полузащитник «Анжи» Иво Иличевич близок к переходу в «Кайрат».
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Хорват провел в текущем чемпионате России 14 матчей за «Анжи», отличившись тремя голами, но после смены владельца клуба игрок оказался в списке футболистов, с которыми махачкалинцы были готовы расстаться.
Илишевич в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Кайрате», после чего может подписать контракт.
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