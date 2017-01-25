Кто эти люди? 8 таинственных новичков Премьер-Лиги
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Премьер-Лиги, среди которых «румынский Гаттузо», редкие русские технари и человек, поработавший с Аллегри.
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Грегор Балажиц, «Урал»
Возраст: 28 лет
Гражданство: Словения
Позиция: центральный защитник
Россия — уже пятая страна, в которой попробует заиграть Грегор Балажиц. В 17 лет словенский защитник попал в «Бенфику», здоровался за руку с Андреем Карякой, учил португальский, но играл только за «молодёжку». «Когда я ехал в Португалию, был очень молод. Думал, что меня поднимут в основной состав только
Зато в «Карпатах» у Балажица получилось очень здорово: он поставил личный рекорд результативности (4 гола за сезон) и вызвал интерес российских грандов. Пять лет назад интерес к Грегору приписывали «Зениту» — интересно, помнят ли про такого игрока в
Стиль своей игры лучше всех опишет сам Балажиц: «Когда я владею мячом, то начинаю думать как полузащитник, и мои действия направлены на развитие атаки. Также часто помогаю команде на штрафных и угловых. Я был бы креативным игроком и выходил ближе к атаке, если бы не мой большой рост». Он не самый типичный защитник для команды, борющейся за выживание.
Александру Бурчану, «Арсенал»
Возраст: 31 год
Гражданство: Румыния
Позиция: опорный полузащитник
«В школе я очень любил историю. Мой любимый герой — Ганнибал. Я был глубоко впечатлён его умениями в бою, он был бесстрашным и амбициозным. Стараюсь быть похожим на него, никогда не убегаю в сторону, когда нужно ввязаться в драку», — признавался Бурчану, и это тот случай, когда хобби расскажет всё о стиле игры футболиста. Прозвище, выданное болельщиками «Стяуа», расскажет не меньше — «румынский Гаттузо». Вся футбольная карьера для Александру — один длительный бой: он начинал карьеру во второй румынской лиге, в клубе «Дунэря» из родного Галаца, лишь в 23 пробился в «Оцелул» из Лиги I, зато потом были «Тимишоара», «Стяуа», 50-кратное увеличение зарплаты, матчи в Лиге Европы против «Челси» и игра за сборную Румынии против Лео Месси.
Жёсткий, принципиальный, играющий с напряжённым, свирепым лицом, Бурчану любит летать в подкатах и хватать карточки. Хотя в свой самый грубый сезон Александру насобирал всего 7 жёлтых — Понтус Вернблум улыбнулся бы от умиления. При этом Бурчану, в отличие от Гаттузо, не выгрызает в борьбе каждый мяч: в Лиге Европы Александру дважды играл против «Вильярреала» и выиграл лишь 5 единоборств из 22. Впрочем, тульскому «Арсеналу» очень редко придётся выходить против хавбеков уровня Бруно Сориано и Ману Тригероса, так что Бурчану должен прийтись в городе пряников ко двору. Румын поможет «Арсеналу» и при выходе из обороны — со своей любовью к длинным передачам.
На поле Бурчану превращается в газонокосилку, а за его пределами слывёт интеллектуалом. Он любит играть в шахматы онлайн, где оттачивает умение думать на несколько ходов вперёд. Пригодится в будущем — Бурчану видит себя тренером. Ещё любит рыбалку как способ релакса, жаль только, в самой Туле порыбачить почти негде.
Никита Глушков, «Урал»
Возраст: 22 года
Гражданство: Россия
Позиция: левый вингер
Болезнь нашего футбола давно известна — у нас нет творцов, любящих брать игру на себя. Много ли знаете
Глушков и в «Сибири"-то появился лишь полгода назад. До 14 лет он варился в кировском футболе, потом уехал колесить по московским школам, оканчивал школу в «Динамо», но оказался не нужен клубу — не взяли даже в дубль. Тогда Никита поехал в «Славой» из второй словацкой лиги (4 гола в 25 матчах), оттуда — в московский «Сокол» из ЛФЛ… Новосибирцы подписывали Глушкова как свободного агента и не прогадали — в большинстве матчей Никита был светлым пятном на фоне среднестатистической серой команды ФНЛ.
Вероятно, вы слышали о команде «Квазар», ставящей главной задачей скаутинг, обкатку юных футболистов и их трудоустройство в клубах уровнем выше. Тренер «Квазара» Игорь Звездин давал Глушкову яркую характеристику: «Быстрый и техничный футболист, легко обыгрывает один в один. Редкое сочетание высокой скорости бега и выносливости. В сочетании с другими характеристиками обладает выдающимися качествами, резко отличающими его от других: чувство пространства, скорость мышления, скорость реакций. Вряд ли в
Сергей Зуйков, «Зенит»
Возраст: 23 года
Гражданство: Россия
Позиция: крайний защитник
Мирча Луческу верен себе — на трансферном рынке он использует ровно ту же стратегию, которая помогала ему в донецком «Шахтёре». Креативные позиции Луческу старается насытить легионерами, вратарскую и защитные — сделать русскими. Осенью такой подход поднял в основу Евгения Чернова, зимой подбросил ему конкурента из астраханского «Волгаря».
В ФНЛ Зуйков зарекомендовал себя крепким защитником, любящим забивать и хватать карточки — за полтора года в «Волгаре» нахватал 13 жёлтых и 2 красные. «У него есть все качества, которые нужны современному защитнику. Бойцовских качеств хватает, удар неплохой. Он достаточно универсален, легко может сыграть и левого защитника. Зуйков не грубый игрок, но очень принципиальный в единоборствах», — говорит про Зуйкова Юрий Газзаев. Тренер «Волгаря» сделал из Сергея астраханского Дениса Колодина — в первой части сезона ФНЛ Зуйков стал штатным пенальтистом команды, забил 5 из 6.
А самой принципиальной для Зуйкова будет игра в Черкизово с «Локомотивом» — Сергей закончил школу
Александр Ломакин, «Урал»
Возраст: 21 год
Гражданство: Россия
Позиция: атакующий полузащитник
«Мне нравится моя фамилия, она говорит о том, что я делаю на поле, я только взламываю оборону соперника. Все называют меня Ломака или Лом, а против лома, как известно, нет приёма», —
Летом Ломакин окончательно перезапустил карьеру с подачи Андрея Тихонова. Красноярский клуб по доброй русской традиции поменял половину состава, а Ломакин стал лидером обновлённой команды, готовой прорваться в стыковые матчи. Самый важный матч сезона Александру тоже удался — Ломакин разгонял атаки «Енисея» против ЦСКА, забил победный мяч, а потом выпил пива в компании с Тихоновым. Андрей даёт молодёжи творить, и Ломакин, техничный и здорово видящий поле, извлёк из тренерского доверия огромную выгоду, хотя статистика — «4+2» за половину сезона — об этом не говорит.
Теперь Александр будет развиваться у другого тренера, обожающего подтягивать молодых игроков к составу и работать над их прогрессом. «Это качественный плеймейкер с хорошими данными. У него большой потенциал, который нужно раскрывать. Он быстро развивает атаку, и что очень важно, обладает хорошим ударом с левой ноги, хотя и с правой забил несколько мячей», — сказал Александр Тарханов после подписания контракта с Ломакиным. Сам Александр уверил, что с переходом в «Урал» он стал ближе к мечте. Его мечта осталась прежней — сыграть на домашнем чемпионате мира.
Араик Овсепян, «Краснодар»
Возраст: 21 год
Гражданство: Россия
Позиция: центральный полузащитник
Новичок «Краснодара» провёл на уровне ФНЛ всего полгода, он не дал ни одного обстоятельного интервью, но
Если верить сайту, Овсепян успел побывать на просмотре в «Локомотиве», «Валенсии» и познакомиться с жизнью «Барселоны». Говорят, что и в 2014-м Араик успел съездить на новый просмотр в Испанию. Но прыжок во взрослый футбол получился не таким впечатляющим. В основной команде «Сибири» полузащитник дебютировал лишь летом, за 11 матчей голов не забил, отдал всего 1 голевую передачу. Не выделялся, как Никита Глушков. Но, возможно, в «Краснодаре» знают
Федерико Расич, «Арсенал»
Возраст: 24 года
Гражданство: Аргентина
Позиция: нападающий
Просто факт: свой последний гол в карьере Расич забил в сентябре 2015-го, тоже за «Арсенал», только аргентинский. Настораживает — не то слово. Агентская компания, ведущая дела Расича, устроила знатный пиар аргентинскому сербу ещё три с лишним года назад: после первого сезона в профессиональной «Химнасии» из
Чем сможет помочь «Арсеналу» форвард комплекции Николы Жигича, почти двухметровый (по разным данным, от 194 до 198 см роста), полезный прежде всего в замыкании передач у ворот, — пока загадка. Но помимо антропометрии и игры Расича в воздухе нужно отметить его настойчивость в прессинге — по интернету гуляет гифка, где Федерико за пять секунд успевает выиграть один верховой мяч, затем второй, а потом заблокировать передачу соперника. «Арсеналу» в его положении понадобится такая настойчивость.
Михаил Сиваков, «Оренбург»
Возраст: 29 лет
Гражданство: Белоруссия
Позиция: центральный защитник
В «Оренбурге» создаётся белорусская колония, а Михаил Сиваков — её самый титулованный и статусный участник. Он мог попасть в европейский футбол ещё в 17 лет — ездил с юношеской сборной Белоруссии на турнир в Германию, приглянулся скаутам «Фрайбурга» и дортмундской «Боруссии», в Дортмунде предложили подписать контракт, но для этого стоило ещё и перевезти в Германию родителей, к чему Сиваков оказался не готов. Потом, уже засветившись в Лиге чемпионов, Михаил попал в «Кальяри», где успел потренироваться у Роберто Донадони и Массимилиано Аллегри. Понять тактические схемы и нюансы без знания итальянского было сложно, Аллегри говорил, что в Италии полузащитника оценивают, как вино — чем старше, тем лучше. На Сардинии Сиваков провёл всего 3 матча.
Познавать большой футбол Сиваков продолжил осенью 2016-го в луганской «Заре». Его команда попала в жёсткую группу Лиги Европы, Михаил вышел на поле против Златана Ибрагимовича, который показался ему в два раза больше, чем на экране телевизора. Играть против Златана, Уэйна Руни, Робина ван Перси — здорово, но Сивакову понадобился новый вызов. В РФПЛ он мог оказаться зимой 2009-го, как раз перед трансфером в «Кальяри», им интересовался Леонид Слуцкий. Но «Крылья Советов» не потянули белоруса по деньгам.
В Лиге чемпионов и в Италии Сиваков светился, как опорный хавбек, лишь тренер «Зюльте-Варегем» Дарие Калежич увидел в белорусе центрального защитника. Его игру в обороне критикуют в Белоруссии (особенно во время матчей за сборную), не отмечая при этом качественный первый пас, ради которого Сивакова и перевели в защиту. В минувшем розыгрыше Лиги Европы Михаил сделал 63 длинных передачи в 5 матчах, он был основным инструментом перехода «Зари» из обороны в атаку. Возможно, в этом же качестве его видит Роберт Евдокимов.
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