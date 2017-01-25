Кто эти люди? 8 таинственных новичков Премьер-Лиги

Грегор Балажиц, «Урал»

Возраст: 28 лет

Гражданство: Словения

Позиция: центральный защитник



Россия — уже пятая страна, в которой попробует заиграть Грегор Балажиц. В 17 лет словенский защитник попал в «Бенфику», здоровался за руку с Андреем Карякой, учил португальский, но играл только за «молодёжку». «Когда я ехал в Португалию, был очень молод. Думал, что меня поднимут в основной состав только из-за того, что я волевой и сильный. Но тоска перевешивала, я был не готов психологически находиться так далеко от своей семьи», — объяснял Балажиц. Тоска помешала Грегору заиграть и в «Эспаньоле».



Зато в «Карпатах» у Балажица получилось очень здорово: он поставил личный рекорд результативности (4 гола за сезон) и вызвал интерес российских грандов. Пять лет назад интерес к Грегору приписывали «Зениту» — интересно, помнят ли про такого игрока в Санкт-Петербурге? Последние два года Балажиц провёл в белградском «Партизане» с подачи соотечественника Бранко Илича. Есть версия, что Илич и посоветовал Грегору ехать в РФПЛ.



Стиль своей игры лучше всех опишет сам Балажиц: «Когда я владею мячом, то начинаю думать как полузащитник, и мои действия направлены на развитие атаки. Также часто помогаю команде на штрафных и угловых. Я был бы креативным игроком и выходил ближе к атаке, если бы не мой большой рост». Он не самый типичный защитник для команды, борющейся за выживание.

Александру Бурчану, «Арсенал»

Возраст: 31 год

Гражданство: Румыния

Позиция: опорный полузащитник



«В школе я очень любил историю. Мой любимый герой — Ганнибал. Я был глубоко впечатлён его умениями в бою, он был бесстрашным и амбициозным. Стараюсь быть похожим на него, никогда не убегаю в сторону, когда нужно ввязаться в драку», — признавался Бурчану, и это тот случай, когда хобби расскажет всё о стиле игры футболиста. Прозвище, выданное болельщиками «Стяуа», расскажет не меньше — «румынский Гаттузо». Вся футбольная карьера для Александру — один длительный бой: он начинал карьеру во второй румынской лиге, в клубе «Дунэря» из родного Галаца, лишь в 23 пробился в «Оцелул» из Лиги I, зато потом были «Тимишоара», «Стяуа», 50-кратное увеличение зарплаты, матчи в Лиге Европы против «Челси» и игра за сборную Румынии против Лео Месси.



Жёсткий, принципиальный, играющий с напряжённым, свирепым лицом, Бурчану любит летать в подкатах и хватать карточки. Хотя в свой самый грубый сезон Александру насобирал всего 7 жёлтых — Понтус Вернблум улыбнулся бы от умиления. При этом Бурчану, в отличие от Гаттузо, не выгрызает в борьбе каждый мяч: в Лиге Европы Александру дважды играл против «Вильярреала» и выиграл лишь 5 единоборств из 22. Впрочем, тульскому «Арсеналу» очень редко придётся выходить против хавбеков уровня Бруно Сориано и Ману Тригероса, так что Бурчану должен прийтись в городе пряников ко двору. Румын поможет «Арсеналу» и при выходе из обороны — со своей любовью к длинным передачам.



На поле Бурчану превращается в газонокосилку, а за его пределами слывёт интеллектуалом. Он любит играть в шахматы онлайн, где оттачивает умение думать на несколько ходов вперёд. Пригодится в будущем — Бурчану видит себя тренером. Ещё любит рыбалку как способ релакса, жаль только, в самой Туле порыбачить почти негде.

Никита Глушков, «Урал»

Возраст: 22 года

Гражданство: Россия

Позиция: левый вингер



Болезнь нашего футбола давно известна — у нас нет творцов, любящих брать игру на себя. Много ли знаете вингеров-россиян, обожающих идти в обводку, невзирая на счёт и соперника напротив? Кроме Олега Шатова, переживающего кризис, всего один — Жоаозиньо, и тот россиянин лишь по корочке паспорта, а не по футбольной школе. Но теперь в Премьер-Лиге появился ещё один — Никита Глушков. Он не боится никого и ничего. Достаточно посмотреть на одну из голевых передач Глушкова за «Сибирь», в матче против «Шинника» — включите видео на отметке 2:00.

Глушков и в «Сибири"-то появился лишь полгода назад. До 14 лет он варился в кировском футболе, потом уехал колесить по московским школам, оканчивал школу в «Динамо», но оказался не нужен клубу — не взяли даже в дубль. Тогда Никита поехал в «Славой» из второй словацкой лиги (4 гола в 25 матчах), оттуда — в московский «Сокол» из ЛФЛ… Новосибирцы подписывали Глушкова как свободного агента и не прогадали — в большинстве матчей Никита был светлым пятном на фоне среднестатистической серой команды ФНЛ.



Вероятно, вы слышали о команде «Квазар», ставящей главной задачей скаутинг, обкатку юных футболистов и их трудоустройство в клубах уровнем выше. Тренер «Квазара» Игорь Звездин давал Глушкову яркую характеристику: «Быстрый и техничный футболист, легко обыгрывает один в один. Редкое сочетание высокой скорости бега и выносливости. В сочетании с другими характеристиками обладает выдающимися качествами, резко отличающими его от других: чувство пространства, скорость мышления, скорость реакций. Вряд ли в чём-то уступает игроку сборной Украины Зинченко, кроме силового компонента». Техника Глушкова выделяется не только на уровне нарезок в YouTube, но и в каждом матче ФНЛ — лиги, где принято бить по ногам. Премьер-Лиге тоже нужен такой технарь, не боящийся ничего.

Сергей Зуйков, «Зенит»

Возраст: 23 года

Гражданство: Россия

Позиция: крайний защитник



Мирча Луческу верен себе — на трансферном рынке он использует ровно ту же стратегию, которая помогала ему в донецком «Шахтёре». Креативные позиции Луческу старается насытить легионерами, вратарскую и защитные — сделать русскими. Осенью такой подход поднял в основу Евгения Чернова, зимой подбросил ему конкурента из астраханского «Волгаря».



В ФНЛ Зуйков зарекомендовал себя крепким защитником, любящим забивать и хватать карточки — за полтора года в «Волгаре» нахватал 13 жёлтых и 2 красные. «У него есть все качества, которые нужны современному защитнику. Бойцовских качеств хватает, удар неплохой. Он достаточно универсален, легко может сыграть и левого защитника. Зуйков не грубый игрок, но очень принципиальный в единоборствах», — говорит про Зуйкова Юрий Газзаев. Тренер «Волгаря» сделал из Сергея астраханского Дениса Колодина — в первой части сезона ФНЛ Зуйков стал штатным пенальтистом команды, забил 5 из 6.



А самой принципиальной для Зуйкова будет игра в Черкизово с «Локомотивом» — Сергей закончил школу красно-зелёных, тренировался с основой при Красножане и Коусейру. Ночью перед первой тренировкой с основой защитник поставил три будильника, боясь проспать занятие, а потом увидел сон, где он приезжает на стадион без сумки с вещами, и проснулся в холодном поту. В бытность защитником «Локо» Зуйковым уже интересовался «Зенит», но тогда Владимир Волчек отговорил Зуйкова, сказав, что в родном клубе у него будет шанс проявить себя. Славен Билич был другого мнения.

Александр Ломакин, «Урал»

Возраст: 21 год

Гражданство: Россия

Позиция: атакующий полузащитник

«Мне нравится моя фамилия, она говорит о том, что я делаю на поле, я только взламываю оборону соперника. Все называют меня Ломака или Лом, а против лома, как известно, нет приёма», — давным-давно признавался Александр. Далеко в прошлом остались и его статус лучшего бомбардира турнира молодёжных команд с 17 мячами, тренировки с основой «Локомотива» при Славене Биличе и Леониде Кучуке, слухи об интересе «Монако», слова Андрея Талалаева, который в 2012-м говорил, что у Ломакина есть потенциал для игры на домашнем чемпионате мира. Потом был отказ «Локомотива», тяжёлое время в «Енисее» и аренда в португальскую «Лейрию», где рядом с конвоем русских игроков Ломакин смог взбодриться и очистить голову от старых неудач.



Летом Ломакин окончательно перезапустил карьеру с подачи Андрея Тихонова. Красноярский клуб по доброй русской традиции поменял половину состава, а Ломакин стал лидером обновлённой команды, готовой прорваться в стыковые матчи. Самый важный матч сезона Александру тоже удался — Ломакин разгонял атаки «Енисея» против ЦСКА, забил победный мяч, а потом выпил пива в компании с Тихоновым. Андрей даёт молодёжи творить, и Ломакин, техничный и здорово видящий поле, извлёк из тренерского доверия огромную выгоду, хотя статистика — «4+2» за половину сезона — об этом не говорит.



Теперь Александр будет развиваться у другого тренера, обожающего подтягивать молодых игроков к составу и работать над их прогрессом. «Это качественный плеймейкер с хорошими данными. У него большой потенциал, который нужно раскрывать. Он быстро развивает атаку, и что очень важно, обладает хорошим ударом с левой ноги, хотя и с правой забил несколько мячей», — сказал Александр Тарханов после подписания контракта с Ломакиным. Сам Александр уверил, что с переходом в «Урал» он стал ближе к мечте. Его мечта осталась прежней — сыграть на домашнем чемпионате мира.

Араик Овсепян, «Краснодар»

Возраст: 21 год

Гражданство: Россия

Позиция: центральный полузащитник



Новичок «Краснодара» провёл на уровне ФНЛ всего полгода, он не дал ни одного обстоятельного интервью, но кое-кто давно знал, что Араик Овсепян — восходящая звезда мирового футбола. Так гласит личный сайт об Овсепяне, видимо, давно созданный и запущенный — об этом говорит и дизайн, и отсутствие обновлений. Там указана масса наград, собранных Араиком в новосибирском «Спартаке» — лучшему игроку турниров в Испании, Дании и Швеции.



Если верить сайту, Овсепян успел побывать на просмотре в «Локомотиве», «Валенсии» и познакомиться с жизнью «Барселоны». Говорят, что и в 2014-м Араик успел съездить на новый просмотр в Испанию. Но прыжок во взрослый футбол получился не таким впечатляющим. В основной команде «Сибири» полузащитник дебютировал лишь летом, за 11 матчей голов не забил, отдал всего 1 голевую передачу. Не выделялся, как Никита Глушков. Но, возможно, в «Краснодаре» знают что-то, что неизвестно тренерам сибиряков?



Федерико Расич, «Арсенал»

Возраст: 24 года

Гражданство: Аргентина

Позиция: нападающий



Просто факт: свой последний гол в карьере Расич забил в сентябре 2015-го, тоже за «Арсенал», только аргентинский. Настораживает — не то слово. Агентская компания, ведущая дела Расича, устроила знатный пиар аргентинскому сербу ещё три с лишним года назад: после первого сезона в профессиональной «Химнасии» из Ла-Платы (до этого была юношеская команда), где Федерико забил три мяча за сезон, интерес к Расичу приписали «Спартаку» и киевскому «Динамо». В итоге Расич оказался в Перми, где из-за отказа в выдаче трансферного сертификата так и не сыграл за полгода, только тренируясь у Станислава Черчесова.



Чем сможет помочь «Арсеналу» форвард комплекции Николы Жигича, почти двухметровый (по разным данным, от 194 до 198 см роста), полезный прежде всего в замыкании передач у ворот, — пока загадка. Но помимо антропометрии и игры Расича в воздухе нужно отметить его настойчивость в прессинге — по интернету гуляет гифка, где Федерико за пять секунд успевает выиграть один верховой мяч, затем второй, а потом заблокировать передачу соперника. «Арсеналу» в его положении понадобится такая настойчивость.

Михаил Сиваков, «Оренбург»

Возраст: 29 лет

Гражданство: Белоруссия

Позиция: центральный защитник



В «Оренбурге» создаётся белорусская колония, а Михаил Сиваков — её самый титулованный и статусный участник. Он мог попасть в европейский футбол ещё в 17 лет — ездил с юношеской сборной Белоруссии на турнир в Германию, приглянулся скаутам «Фрайбурга» и дортмундской «Боруссии», в Дортмунде предложили подписать контракт, но для этого стоило ещё и перевезти в Германию родителей, к чему Сиваков оказался не готов. Потом, уже засветившись в Лиге чемпионов, Михаил попал в «Кальяри», где успел потренироваться у Роберто Донадони и Массимилиано Аллегри. Понять тактические схемы и нюансы без знания итальянского было сложно, Аллегри говорил, что в Италии полузащитника оценивают, как вино — чем старше, тем лучше. На Сардинии Сиваков провёл всего 3 матча.



Познавать большой футбол Сиваков продолжил осенью 2016-го в луганской «Заре». Его команда попала в жёсткую группу Лиги Европы, Михаил вышел на поле против Златана Ибрагимовича, который показался ему в два раза больше, чем на экране телевизора. Играть против Златана, Уэйна Руни, Робина ван Перси — здорово, но Сивакову понадобился новый вызов. В РФПЛ он мог оказаться зимой 2009-го, как раз перед трансфером в «Кальяри», им интересовался Леонид Слуцкий. Но «Крылья Советов» не потянули белоруса по деньгам.

В Лиге чемпионов и в Италии Сиваков светился, как опорный хавбек, лишь тренер «Зюльте-Варегем» Дарие Калежич увидел в белорусе центрального защитника. Его игру в обороне критикуют в Белоруссии (особенно во время матчей за сборную), не отмечая при этом качественный первый пас, ради которого Сивакова и перевели в защиту. В минувшем розыгрыше Лиги Европы Михаил сделал 63 длинных передачи в 5 матчах, он был основным инструментом перехода «Зари» из обороны в атаку. Возможно, в этом же качестве его видит Роберт Евдокимов.