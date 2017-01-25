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25 января 2017, 10:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Уфа» подписала контракт с Пауревичем на три года

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Уфа» заключила контракт на три с половиной года с полузащитником Иваном Пауревичем, сообщает официальный сайт клуба.

Хорват уже выступал за уфимскую команду с лета 2014 года, сыграв за «Уфу» 61 матч в чемпионате и Кубке России. За уфимскую карьеру Пауревич забил пять мячей.

В июне 2016 года 25-летний полузащитник перешёл в английский клуб «Хаддерсфилд Таун», с которым подписал трёхлетний контракт. В декабре прошлого года президент «Уфы» Марат Магадеев сообщил, что Пауревич может вернуться в команду.

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