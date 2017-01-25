ФК «Томь» намерен подписать контракт с бывшим полузащитником сборной Испании Риерой
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Испании по футболу Альберт Риера тренируется вместе с «Томью», клуб по возможности попытается подписать с ним контракт. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.
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По словам собеседника ТАСС, 34-летний Риера будет работать с командой как минимум первый сбор, который продолжится в Турции до 7 февраля.
«Сейчас мы изучаем его физические возможности, а если нам удастся снять запрет на регистрацию игроков, планируем продолжить сотрудничество с ним, — рассказал Кудряшов. — Сейчас он живет в Омске с женой и детьми и хочет поиграть в
Риера выступал за такие клубы, как английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», итальянский «Удинезе», испанский «Эспаньол», с которым дошел до финала Кубка УЕФА сезона-2006/07. Полузащитник становился чемпионом Турции («Галатасарай») и Греции («Олимпиакос»). Последним клубом испанца был словенский «Копер». В составе сборной Испании полузащитник с 2007 по 2009 год принял участие в 16 играх (четыре мяча) и занял третье место на Кубке конфедераций — 2009.
В мае 2009 года Риера женился на россиянке Юлии Королевой, свадьба проходила в Омске. У пары трое детей.
«Томь» не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. По окончании первой части сезона томичей покинула большая часть игроков, воспользовавшись возможностью расторгнуть контракт через палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).
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