ФК «Томь» намерен подписать контракт с бывшим полузащитником сборной Испании Риерой

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По словам собеседника ТАСС, 34-летний Риера будет работать с командой как минимум первый сбор, который продолжится в Турции до 7 февраля.

«Сейчас мы изучаем его физические возможности, а если нам удастся снять запрет на регистрацию игроков, планируем продолжить сотрудничество с ним, — рассказал Кудряшов. — Сейчас он живет в Омске с женой и детьми и хочет поиграть в премьер-лиге, и деньги для него не главное».

Риера выступал за такие клубы, как английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», итальянский «Удинезе», испанский «Эспаньол», с которым дошел до финала Кубка УЕФА сезона-2006/07. Полузащитник становился чемпионом Турции («Галатасарай») и Греции («Олимпиакос»). Последним клубом испанца был словенский «Копер». В составе сборной Испании полузащитник с 2007 по 2009 год принял участие в 16 играх (четыре мяча) и занял третье место на Кубке конфедераций — 2009.

В мае 2009 года Риера женился на россиянке Юлии Королевой, свадьба проходила в Омске. У пары трое детей.