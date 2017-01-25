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25 января 2017, 9:50 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Томь» намерен подписать контракт с бывшим полузащитником сборной Испании Риерой

Обновлено: 10:10
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Испании по футболу Альберт Риера тренируется вместе с «Томью», клуб по возможности попытается подписать с ним контракт. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.

Как рассказал ТАСС спортивный директор томичей Игорь Кудряшов Риера будет работать с командой как минимум первый сбор. Увеличить
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По словам собеседника ТАСС, 34-летний Риера будет работать с командой как минимум первый сбор, который продолжится в Турции до 7 февраля.

«Сейчас мы изучаем его физические возможности, а если нам удастся снять запрет на регистрацию игроков, планируем продолжить сотрудничество с ним, — рассказал Кудряшов. — Сейчас он живет в Омске с женой и детьми и хочет поиграть в премьер-лиге, и деньги для него не главное».

Риера выступал за такие клубы, как английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», итальянский «Удинезе», испанский «Эспаньол», с которым дошел до финала Кубка УЕФА сезона-2006/07. Полузащитник становился чемпионом Турции («Галатасарай») и Греции («Олимпиакос»). Последним клубом испанца был словенский «Копер». В составе сборной Испании полузащитник с 2007 по 2009 год принял участие в 16 играх (четыре мяча) и занял третье место на Кубке конфедераций — 2009.

В мае 2009 года Риера женился на россиянке Юлии Королевой, свадьба проходила в Омске. У пары трое детей.

«Томь» не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. По окончании первой части сезона томичей покинула большая часть игроков, воспользовавшись возможностью расторгнуть контракт через палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Из-за долгов РФС запретил томскому клубу регистрировать новых игроков.

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