Болельщики: «Зенит» выиграл гонку за Раноккию у «Сассуоло». Это все, что нужно знать об этом трансфере
Возможный переход Андреа Раноккиа из «Интера» в «Зенит» — одна из самых обсуждаемых новостей вторника.
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ИТАЛЬЯНЦЫ СВАТАЮТ ДЗЮБУ В КИТАЙСКИЙ КЛУБ КАННАВАРО И ВИТСЕЛЯ.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в сферу интересов «Тяньцзинь Цюаньцзянь», утверждает Corriere dello Sport. Согласно источнику, китайский клуб сделал запрос о трансфере россиянина после того, как сорвался переход в команду форварда «Фиорентины» Николы Калинича. При этом по данным «СЭ», вариант с трансфером футболиста сборной России из «Зенита» не рассматривается.
Излучение Промкооперации и Пищев: А че ж не Глушакова-то?? Надо ж лучших брать!))).
CanagliaVova: Пусть и Кокошу заберут.
Onlywhitespartak: Вряд ли он там кому то нужен, но я убежден было бы предложение этот бы побежал.
ЗЕ ЛУИШ ХОЧЕТ В ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОБЕДУ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ.
Нападающий «Спартака» Зе Луиш получил сразу три поздравления с днем рождения на сборе
— «Спартак» — это большая семья, — приводит официальный сайт «Спартака» слова Зе Луиша. — Уверен, и для нее, и для меня станет лучшим подарком победа в чемпионате России!
Разбанен досрочно: Ну дак и родился бы лет через 20 тогда)).
sidnet78: А что касается спартака — так и торта хватит.
Гетеродин: Останешься без подарка, значит. А че ж не Глушакова-то?? Он ждет заявления от РФС — чемпионат окончен, Спартак чемпион? До конца дня еще есть время.
«ЗЕНИТ» СТАНОВИТСЯ ФАВОРИТОМ В БОРЬБЕ ЗА РАНОККИА.
Как сообщили «СЭ» коллеги с телеканала Italia Uno, клуб из
На этом фоне «Зенит» выглядит фаворитом:
Lexx Luger: Ура, итальянская защита будет.
Murarius: Не будет, Кришито в «Интер» сплавят.
Ачирришни Ковеч: Нету на Ранокью меняют. Нормально.
LemieuxMario: А че ж не Глушакова-то??) Однозначно надо брать!)))).
Jean4: Нет ну если 5 игр однозначно надо брать, это вам не
= Даль =: «Зенит» выиграл гонку за итальянца у «Сассуоло» — это всё, что нужно знать об этом трансфере, имхо.
СМИ: «СПАРТАК» И «САУТГЕМПТОН» — ФАВОРИТЫ В БОРЬБЕ ЗА САКО.
Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может продолжить карьеру в «Спартаке», утверждает Le 10 Sport. Ранее ряд СМИ сообщал, что футболист этой зимой оставит «Ливерпуль», в качестве претендентов на него назывались «Кристал Пэлас», «Севилья», «Фенербахче», «Марсель», «Галатасарай» и «Лион». По информации французского источника, московский клуб и «Саутгемптон» являются фаворитами в борьбе за игрока.
Onlywhitespartak: Пока у нас Родионов спортивный никого хорошего
Darkman79: И даром не нужен, пусть в ЦСКА идет с Еремой будут дорожки нюхать).
Zoolord: Наоборот реально нужен. Вот только Кутепов на лавку сядет — жаль парня, но эти явно не его категория. Однозначно тогда в центре Сако и Боккетти (русский паспорт) сильнее будут (а потом по силе Таски).
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