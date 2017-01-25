Болельщики: «Зенит» выиграл гонку за Раноккию у «Сассуоло». Это все, что нужно знать об этом трансфере

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ИТАЛЬЯНЦЫ СВАТАЮТ ДЗЮБУ В КИТАЙСКИЙ КЛУБ КАННАВАРО И ВИТСЕЛЯ.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в сферу интересов «Тяньцзинь Цюаньцзянь», утверждает Corriere dello Sport. Согласно источнику, китайский клуб сделал запрос о трансфере россиянина после того, как сорвался переход в команду форварда «Фиорентины» Николы Калинича. При этом по данным «СЭ», вариант с трансфером футболиста сборной России из «Зенита» не рассматривается.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Итальянцы сватают Дзюбу в китайский клуб Каннаваро и Витселя<a href="https://t.co/ohRR8276Hr">https://t.co/ohRR8276Hr</a> <a href="https://t.co/pHPsbbB2FJ">pic.twitter.com/pHPsbbB2FJ</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/823633006430744576">23 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Излучение Промкооперации и Пищев: А че ж не Глушакова-то?? Надо ж лучших брать!))).

CanagliaVova: Пусть и Кокошу заберут.

Onlywhitespartak: Вряд ли он там кому то нужен, но я убежден было бы предложение этот бы побежал.

ЗЕ ЛУИШ ХОЧЕТ В ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОБЕДУ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ.

Нападающий «Спартака» Зе Луиш получил сразу три поздравления с днем рождения на сборе красно-белых в ОАЭ. Вчера форвард праздновал 26-летие. Во время завтрака его поздравили работники кухни ресторана в отеле, среди которых оказалось сразу несколько соотечественников игрока из Кабо-Верде. Второе поздравление Зе Луиш получил уже на поле от игроков и тренеров «Спартака». А третье — во время обеда — торт от команды.

— «Спартак» — это большая семья, — приводит официальный сайт «Спартака» слова Зе Луиша. — Уверен, и для нее, и для меня станет лучшим подарком победа в чемпионате России!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Спартак" поздравил Зе Луиша с днем рождения <a href="https://t.co/nXOcWUMhJK">https://t.co/nXOcWUMhJK</a> <a href="https://t.co/xCZcZRI0aC">pic.twitter.com/xCZcZRI0aC</a></p>— СЭ Спартак (@spartak_se) <a href="https://twitter.com/spartak_se/status/823795256915324928">24 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Разбанен досрочно: Ну дак и родился бы лет через 20 тогда)).

sidnet78: А что касается спартака — так и торта хватит.

Гетеродин: Останешься без подарка, значит. А че ж не Глушакова-то?? Он ждет заявления от РФС — чемпионат окончен, Спартак чемпион? До конца дня еще есть время.

«ЗЕНИТ» СТАНОВИТСЯ ФАВОРИТОМ В БОРЬБЕ ЗА РАНОККИА.

Как сообщили «СЭ» коллеги с телеканала Italia Uno, клуб из Санкт-Петербурга вышел в лидеры трансферной гонки за защитника «Интера» Андреа Раноккиа. Варианты 28-летнего футболиста с двумя клубами чемпионата Англии отпали. В серии A на итальянца претендуют «Болонья» и «Сассуоло», готовые взять его в аренду. Однако обе команды настаивают на том, чтобы половину зарплаты игрока (2,4 миллиона евро в год) выплачивали миланцы.

На этом фоне «Зенит» выглядит фаворитом: сине-бело-голубые могут как арендовать Раноккиа до конца сезона с правом первоочередного выкупа, так и сразу приобрести права на него. Трансферная стоимость защитника оценивается в 7−8 миллионов евро. Итальянские телевизионщики считают высокой вероятность того, что сделка между «Интером» и «Зенитом» может быть заключена до конца января — петербуржцам остается уладить вопрос с самим футболистом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Зенит" готовит ответ "Спартаку". Кто остановит Адриану<a href="https://t.co/6qSlO5xgbh">https://t.co/6qSlO5xgbh</a> <a href="https://t.co/OfSXZExOXQ">pic.twitter.com/OfSXZExOXQ</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/823979624250150914">24 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Lexx Luger: Ура, итальянская защита будет.

Murarius: Не будет, Кришито в «Интер» сплавят.

Ачирришни Ковеч: Нету на Ранокью меняют. Нормально.

LemieuxMario: А че ж не Глушакова-то??) Однозначно надо брать!)))).

Jean4: Нет ну если 5 игр однозначно надо брать, это вам не какой-нибудь Луиз Адриано лавочник!

= Даль =: «Зенит» выиграл гонку за итальянца у «Сассуоло» — это всё, что нужно знать об этом трансфере, имхо.

СМИ: «СПАРТАК» И «САУТГЕМПТОН» — ФАВОРИТЫ В БОРЬБЕ ЗА САКО.

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может продолжить карьеру в «Спартаке», утверждает Le 10 Sport. Ранее ряд СМИ сообщал, что футболист этой зимой оставит «Ливерпуль», в качестве претендентов на него назывались «Кристал Пэлас», «Севилья», «Фенербахче», «Марсель», «Галатасарай» и «Лион». По информации французского источника, московский клуб и «Саутгемптон» являются фаворитами в борьбе за игрока.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">СМИ: "Спартак" и "Саутгемптон" - фавориты в борьбе за Сако<a href="https://t.co/hRn9REqsFH">https://t.co/hRn9REqsFH</a> <a href="https://t.co/5PrmDXVCpq">pic.twitter.com/5PrmDXVCpq</a></p>— СЭ Спартак (@spartak_se) <a href="https://twitter.com/spartak_se/status/823932650075332608">24 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Onlywhitespartak: Пока у нас Родионов спортивный никого хорошего из-за границы не взять они только в России умеют договариваться (

Darkman79: И даром не нужен, пусть в ЦСКА идет с Еремой будут дорожки нюхать).

Zoolord: Наоборот реально нужен. Вот только Кутепов на лавку сядет — жаль парня, но эти явно не его категория. Однозначно тогда в центре Сако и Боккетти (русский паспорт) сильнее будут (а потом по силе Таски).