Павел Мамаев. Первое большое интервью после Евро

Будет честным предупредить: если в отношении футболиста Мамаева вас интересует только история с шампанским в Монако, то это интервью лучше сразу закрыть. Речь пойдёт о другом.



На сборе «Краснодара» в Абу-Даби один из самых обсуждаемых футболистов России тренируется индивидуально. Восстановление после травмы бедра, полученной ещё в октябре, находится в такой тягучей стадии предвкушения, когда уже разрешена динамичная аэробная и тяжёлая силовая работа, но всё ещё остаётся запрет на любые упражнения с мячом и рывки.



Утром Мамаев может имитировать подъём в гору в зале, днём надеть костюм как у десантника для приседа с усложнениями и закончить днём кроссом. Бегая вокруг поля во время двусторонки, он чаще всего кричит слово «Похоже!» — как похвалу за удачное действие. Активно оценивают и его самого. Сергей Галицкий замечает, что у Мамаева стали крепче икры, медицинский штаб отмечает рост мышц спины, а персонал замечает: «Паша наконец-то перестал ворчать и даёт тренерам нормально работать». За все дни занятий я и сам слышал от Мамаева лишь один по-настоящему недовольный комментарий, когда он боялся опоздать на матч «МЮ» с «Ливерпулем».

— Да АПЛ — чуть ли не единственное развлечение на сборах, — объясняет Мамаев. — Плюс играл любимый клуб.



— «МЮ», куда вы чуть не ушли несколько лет назад?

— Нет, как раз «Ливерпуль».



— Сочувствую. Чемпионства вы ещё не видели.

— Да и в этом году оно вряд ли будет. В «Челси», «Сити», «МЮ» и даже «Тоттенхэме» подбор футболистов лучше. Клопп ставит интересный, атакующий футбол, но ему нужны ещё 2−3 исполнителя топ-класса — только в этом случае можно рассчитывать на золото. Наверное, во времена Суареса команда была ближе всего к первому месту, но чуть не получилось.



— Что смотрите на сборах кроме футбола?

— Пока восстанавливаюсь, действительно есть свободное время — вот и включаю НХЛ. Причём болею не за какую-то команду, а за всех русских ребят. Сейчас очень рад за Сашу Радулова. Он уехал из ЦСКА в довольно сильный «Монреаль», но быстро вписался в команду и стал одним из лидеров.



— Глушаков довольно близко общается с Овечкиным. А вы с кем?

— С Кузнецовым переписывались во время Кубка мира в Канаде. Ничего особенного не было, просто узнавали, как друг у друга дела, я желал удачи на турнире. Он очень сильный хоккеист, один из лучших сейчас, я считаю. Наши ребята вообще молодцы.



— Это такой российский тренд: хоккеисты — молодцы, футболисты — плохие. Не обидно?

— Нет. А какой смысл обижаться?! Они же реально на всех турнирах бьются за победу — заслужили такое общественное мнение своим трудом.



— Говорят, раньше к Мамаеву были претензии именно по труду. Вы могли спорить, отказываться что-то делать. Это так?

— Ну, во-первых, я особо не отказывался. Во-вторых, раньше всегда хорошо себя чувствовал, но чего-то мог не понимать, но всё изменилось после травмы ахилла. Стало ясно, что рекомендации тренеров нужны не им, а в первую очередь мне. Да и винить в проблемах нужно не кого-то, а только себя. Можно сказать, что стал опытнее.



— 10 голов и 13 передач в прошлом сезоне — результат взросления и работы над собой?

— В том числе, хотя можно это связать с тем, что начал играть ближе к атаке. Но Олег Георгиевич Кононов постоянно объяснял, что у любого футболиста есть физиологические особенности, которые нужно ежедневно улучшать. Он специально делал часовой зазор перед каждой тренировкой, и мы вместе с докторами выстраивали программу для работы в зале над проблемными местами.



— Тренер по физподготовке Николае Русу считает, что на вас положительно повлиял Широков. Он подкалывал, что быстрее и выносливее, а Мамаев завёлся.

— Лучше скажу о самом Русу. С его приходом работа стала более интенсивной — я начал чувствовать реальные положительные изменения. Это и стало мотивацией. Сейчас я даже тяжёлую работу без мяча, в принципе, делаю с удовольствием.



«Кононов вёл себя по-мужски. За это его уважаю»

— Вы чувствуете положительные изменения в игре «Краснодара»?

— При Игоре Михайловиче мы работаем над быстрыми атаками. Считаю, что это нужный элемент, но мне самому нужно восстановиться после травмы и поработать с этой системой, чтобы что-то точно понимать.



— Есть мнение, что позиционное нападение и манера игры команды при Кононове была слишком энергозатратной. Согласны?

Цитата — У каждого тренера своё видение игры в футбол. При Кононове у нас появился стиль, «Краснодар» стал сильным, соперники начали воспринимать как одного из лидеров чемпионата.



Игра была красивой, нравилась болельщикам, что немаловажно, потому что президент клуба требует от команды именно этого. Конечно, могли занять места выше, но чего-то нам не хватило. Но я могу сказать, что за три года работы с Олегом Георгиевичем я вырос и как футболист, и как личность. У нас были очень хорошие отношения. Надеюсь, они и остались.



— Кононов в очередном интервью говорит, что не общался с вами после ухода.

— Он прощался с командой после матча с «Зальцбургом». Я очень хотел приехать, но получил травму и находился на лечении в Германии. Хотя всё равно позвонил, поблагодарил за всё. С удовольствием встречусь, если будет возможность.



— В последний раз вы обратились к Кононову через «Твиттер» и написали: «Олег Георгиевич, от вас не ожидал». Дело касалось его комментария о случае в Монте-Карло.

— У всех бывает недопонимание. Я ещё раз скажу: на Кононова не буду обижаться — этот человек очень много для меня сделал.



— Но, с одной стороны, можно критиковать человека сразу и в лицо, с другой — через три месяца в прессе.

— У нас были очень открытые отношения, и Кононов всегда говорил прямым текстом так, как оно есть. В той ситуации тоже. Поэтому мне и было легко работать, я понимал: человек никогда не слукавит. Он вёл себя по-мужски, за это я его уважаю.

«Ничего бы не изменил за последние полгода»

— У тренера по физподготовке Николая Русу другое мнение. Он убеждён, что травмы не результат истории в Монте-Карло, а фактор перегруженности в сборной на Евро. Вы чувствовали проблемы на сборе в Бад-Рагаце, о которых рассказал, например, Роман Широков?

— Не буду говорить за всех, но лично я себя чувствовал безусловно перегруженным. Нет смысла скрывать, так оно и было. Касаемо травмы — это тяжёлый вопрос, потому что футбол непредсказуем.



— Смолов так говорит об известном эпизоде, когда он бросил Бэйла: «Бежал бы дальше — порвался бы». У вас были схожие ощущения?

— Да. Точнее, не то схожие, просто мне вообще было очень тяжело. Очень хорошо знаю Паулино Гранеро, который готовил сборную, поэтому много раз задавал ему вопрос ещё в Бад-Рагаце: «Зачем сажать людей в яму, если они приехали на пике формы»? Видимо, у него было своё понимание. Но я, повторю, чувствовал себя намного хуже, чем по ходу сезона.



— Это было похоже на то, что ЦСКА тренирует зимой в межсезонье?

— Да. Абсолютно та же работа. Один в один.



— Вы понимали, почему одного из самых результативных полузащитников России используют либо на лавке, либо на не самой привычной позиции?

— Мне в сборной было немного непривычно… Я не совсем понимал, как мы вообще должны играть. Да и, похоже, мало кто из нас понимал. Если вокруг все говорят одно и то же — значит так оно и было. На Евро мы постоянно отталкивались от соперника, а не от своей игры. Последние три года в «Краснодаре» я лично привык играть немножко по-другому, причём с любым соперником. И как-то вроде получалось обыгрывать ту же «Боруссию», даже в Дортмунде неплохо смотреться. В этом плане во Франции мне было особенно непривычно. А что касается места в составе — ну, это решение тренера, его видение.

— Что случилось в игре с Уэльсом?

— Опять же непонятно, как всё произошло. В принципе, в первой игре набрали очко, выиграй ещё одну — и спокойно выходи в плей-офф, но мы просто посыпались. Было очень стыдно перед болельщиками. Это же опустошение: приехали на турнир, который ждала вся страна, хотели показать себя, делом проявить, что чего-то стоим, — и провалились. Почему? Ну, лично я опять же к концу сезона понимал, что нахожусь в отличной форме, но к турниру подошёл совсем не в том состоянии. Это реально злило.



— Фотография в самолёте и запись про комменты — это злость на кого?

— На себя, конечно, на ситуацию. Тяжёлый момент, разочарование. Было, опять же, стыдно, что не выполнили даже задачу-минимум, не вышли из группы. Ещё было неприятно от того, что каждый из нас — я в этом уверен — футболист высокого класса, но как команда выступили плохо. Значит, всё заслуженно, это был наш уровень. Мы, получается, заслужили обливание грязью. Хотя никто же не знает причин, почему так вышло, думают, что футболисты просто деньги получают и им всё равно.



— Но тот пост был понят именно так, будто вам всё равно.

— Мне не всё равно.



— Вы думали нанять человека, который поможет вам не попадать в дурацкие имиджевые ситуации? Любой человек, например, может зайти в ресторан, где мимо него будут проносить шампанское, но будущую реакцию можно было бы закрыть парой объясняющих постов. Вы же сначала долго молчите, а через какое-то время ещё и выкладываете пародию на клип о вас.

— Клип смешной. Вот и всё. Вообще вся эта история такая… О пиарщике я не думал. У меня другие жизненные принципы. Если считаю, что не виноват, то не буду как-то хитрить. Я такой, какой есть. Если ты честен перед собой и людьми, то зачем как-то выкручиваться?



— Вы жалеете хоть об одном поступке, который совершили за последний год?

— Нет. Жалеть вообще неправильно. Каждый человек может ошибаться. Это тоже часть моей жизни. Всё происходящее с тобой — это ведь ещё и интересно. И, по-моему, я никому не сделал зла.



— Да, никого не убили.

— Вот именно.



— Заканчивая тему сборной. Вы долго не работали с Леонидом Слуцким, но после стольких лет в ЦСКА встретились в сборной. Заметили, что он изменился, устал?

— Нет, был таким же позитивным, шутил — со времён ЦСКА в общении с игроками ничего не изменилось.

«Мой штраф пошёл на лечение ребёнка сотрудника клуба»

— Слышал, что часть вашего штрафа пошла на лечение ребёнка.

— Не часть, а весь штраф.

Цитата Отдали деньги на лечение ребёнку сотрудницы, которая работает в ФК «Краснодар». Малыш лежал без движения, а сейчас ходит.





— Ещё после Евро видел одну фотографию с якобы турнира на призы Павла Мамаева. Это был чей-то стёб?

— Нет, на самом деле турниров было два. Один — в ФШМ, школе, которая меня воспитала. Второй — в Подольске, где я рос и начинал заниматься футболом. Провели турнир, наградили лучших игроков. Стас Крицюк, Федя Смолов, другие ребята передали футболки, мы вручали сертификаты, другую экипировку. Хочу, чтобы эта история стала ежегодной. Летом попробовали, по-моему, получилось.



— Почему вы обо всём этом не рассказываете?

— Не спрашивают. Да и зачем самому кричать об этом на каждом углу? Просто показать, А какой смысл обижаться?! Не считаю нужным пиарить себя за счёт детей и школы, которая дала мне путь в футбол. Не нужна показуха.



— Ну, вы же показываете, как хорошо тусуетесь, хотя, может. и делаете это редко. Это разве не показуха?

— Я не знаю. Хотя многие правда думают, что мы просто зарабатываем деньги и не хотим ничего другого. Но каждый футболист моего поколения вырос в 90-е в обычной семье и понимает, как он может помочь своей школе или болеющему ребёнку. И я не говорю о себе — почти все ребята кому-то помогают. Просто говорить об этом у нас правда как-то не принято.

«Я просто хороший папа»

— Как вы отдыхали этой зимой?

— Врачи в Германии на два месяца запретили физические нагрузки. Я улетел с семьёй отдыхать и проводил с ней всё время.



— Фёдор Смолов в свободное время успевает много читать и, например, давать целое интервью о русском и зарубежном рэпе. Что хорошо делаете вы?

— У Феди иная ситуация, семьи пока нет. Он развлекается, узнаёт много нового, что-то пробует — и, считаю, правильно делает. Я же сейчас просто хороший папа и хороший муж, который всё свободное время старается проводить с семьёй. В последние два года у нас было очень много игр, разъезды, переезды. Сейчас вот компенсирую это время, не упускаю ни минуты. Знаю уже, по-моему, все мультики. И читаю сказки.



— Какие?

— Да те же, что были и в моём детстве. «Репку», «Сказку о рыбаке и рыбке», «Бременских музыкантов». Особенно «Колобка» любят. Там ведь такой сюжет: «Катится колобок, а навстречу ему…» медведь, лиса. И вот дети начинают выдумывать себе новых персонажей, кто попадается колобку на пути: крокодил, машина, самолёт — и каждому придумывают свой сценарий. Это очень приятные для родителей моменты.

— Смолов говорит, что так и не обзавёлся новыми друзьями в «Краснодаре» и при первой же возможности летает в Москву. У вас есть эта проблема?

— Раньше тоже ездили, а сейчас дети ходят в садик, на секции, мы всё время ими занимаемся, поэтому московский этап как-то перебороли. Из развлечений у нас самих сейчас только походы в кино. Всё остальное время — воспитание. Я получаю от этого удовольствие.



— 10-летний сын Виталия Калешина мечтает о сенсорном мобильном телефоне, но папа пока запрещает. Есть другой тип родителей, которые успокаивают детей гаджетами. Вам что ближе?

— Я тоже запрещаю пользоваться, мы так детей и воспитываем. Они ходят на различные развивающие занятия, плавание например. Сыну уже пять, мы отправили его на подготовительные занятия к школе. Делаем акцент на знаниях, а не на развлечениях. Но не скажу, что этим лишаем их детства. Просто пытаемся дать базу, правильно направить. У меня в детстве так же было. Хочешь лыжи — занимайся. Футбол? На тебе бутсы. Хоккей — вот клюшка. Никаких запретов. Полезные, здоровые интересы нужно поощрять.



— Уже на сборах вы запостили информацию о взломе мобильного жены.

— Нам позвонили и потребовали денег, чтобы информация не попала в Сеть. Непонятно, как это произошло. Тут нужно сказать большое спасибо и гендиректору, и президенту клуба — на данный момент правоохранительные органы занимаются этим вопросом.

«Цель — выиграть что-то именно с «Краснодаром»

— Чего сейчас не хватает «Краснодару»?

— Надо добавить одного-двух сильных футболистов, и команда будет готова бороться за чемпионство. Президент клуба сам не скрывает, что усиление необходимо. Например, мы провалили отрезок по осени, пошла череда травм. И что Георгич, что Михалыч рассчитывали на один состав, а получили другой.



— Есть мнение, что проблемы «Краснодара» в участии в трёх турнирах и матчах через три дня на четвёртый.

— Не знаю. Для меня это наоборот идеальный график, потому что ты всегда в тонусе, всегда чувствуешь кондиции, работаешь на пределе, не даёшь себе расслабиться и всегда собран. Помогать как раз должна ротация состава.



— То есть в этом плане у «Спартака» нет преимущества?

— Повторю, для меня такой график наоборот лучше.

Цитата А «Спартак» показывал хороший футбол — они заслуженно на первом место. Но борьба только начинается.

Нам всем тоже нужно восстанавливаться, добирать свои очки и играть лучше, чем в первой части.



— Вы в стратегии Шалимова видите себя атакующим полузащитником или фланговым игроком?

— Да ладно, подождите обо мне, я пока вообще не играю.



— Тогда о Смолове — это правда что-то особенное для чемпионата России?

— Федя показывает очень хороший футбол, он сильно прибавил.