Бывший полузащитник сборной Испании Риера тренируется с «Томью»
«Томь» просматривает бывшего полузащитника «Ливерпуля» и сборной Испании Альберта Риеру.
34-летний футболист тренируется с российским клубом на сборе в Турции, о чём свидетельствует видеозапись
Риера пребывает в статусе свободного агента с лета 2016 года, а до этого провёл один сезон в Словении. Ранее он уже отмечал, что хотел бы попробовать свои силы в РФПЛ. Хавбек женат на россиянке и часто приезжает в Россию.
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