Бывший полузащитник сборной Испании Риера тренируется с «Томью»

34-летний футболист тренируется с российским клубом на сборе в Турции, о чём свидетельствует видеозапись пресс-службы томичей.



Риера пребывает в статусе свободного агента с лета 2016 года, а до этого провёл один сезон в Словении. Ранее он уже отмечал, что хотел бы попробовать свои силы в РФПЛ. Хавбек женат на россиянке и часто приезжает в Россию.