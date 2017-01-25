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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28540788/
25 января 2017, 2:05 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бывший полузащитник сборной Испании Риера тренируется с «Томью»

«Томь» просматривает бывшего полузащитника «Ливерпуля» и сборной Испании Альберта Риеру.

34-летний футболист тренируется с российским клубом на сборе в Турции, о чём свидетельствует видеозапись пресс-службы томичей.

Риера пребывает в статусе свободного агента с лета 2016 года, а до этого провёл один сезон в Словении. Ранее он уже отмечал, что хотел бы попробовать свои силы в РФПЛ. Хавбек женат на россиянке и часто приезжает в Россию.

Томь
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