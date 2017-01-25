Самые яркие помощники в «Спартаке»: от Ярцева до Титова

Георгий ЯРЦЕВ

Кому помогал: Олегу Романцеву (1994−1995, 1997−1998).

Георгий Александрович работал ассистентом верного друга Олега Ивановича в один из самых золотых периодов «Спартака», но в историю вписал свое имя не только как помощник. В 1996-м, когда Романцев временно сосредоточился на делах сборной перед чемпионатом Европы, Ярцев превратился из второго тренера в главного. И неожиданно для многих стал с «пионеротрядом» чемпионом, вырвав победу в «золотом» матче с «Аланией». Правда, в следующем сезоне Георгий Александрович вновь превратился в помощника, а потом ушел из клуба, приняв предложение «Динамо» ради самостоятельной работы.

Вячеслав ГРОЗНЫЙ

Кому помогал: Олегу Романцеву (1994−1996, 1999−2002)

Вместе со «Спартаком» эмоциональный специалист завоевал пять золотых медалей, преданно следуя всем идеям Романцева. В промежутке между двумя красно-белыми периодами Грозный трудился на родине, где получил дисквалификацию за то, что игрок его «Днепра» попался на употреблении допинга, а также — в софийском «Левски», где признавался лучшим тренером Болгарии. В «Спартаке» украинский специалист запомнился не только тренерскими достижениями, но и селекционными — привозил многих молодых талантливых игроков, к примеру — Безродного и Калиниченко. Кто-то и вовсе потом обвинял Грозного, что тот воздействовал на Романцева и расчищал дорогу в составе для «своих».

Сергей ЮРАН

Кому помогал: Андрею Чернышову (2003).

Запомнился в первую очередь тем, что мог стать не помощником, а сразу главным. После отставки Романцева в 2003-м Червиченко вызвал Юрана и Андрея Чернышова и прямо спросил: «Кто из вас возглавит команду?» Сергей, не имевший опыта самостоятельной работы, сам назвал имя своего напарника. Впрочем, оно вышло к лучшему — чем закончилась короткая работа дуэта, всем прекрасно известно. А Юран потом не раз признавался, что разочаровался в Чернышове, который, по его мнению, слишком мало советовался с кем-либо, слишком много думал о собственной славе и допускал ошибки — в селекции, в отношениях с игроками, в тактике… А итогом всего стала известная история с допингом.

Игорь КЛЕСОВ

Кому помогал: Александру Старкову (2004−2005)

Не только внес вклад в серебро красно-белых в 2005-м, но и умудрился настроить против себя едва ли не всех футболистов в команде. По многочисленным рассказам, ходил по вечерам по номерам базы или отеля, проверяя, чем занимаются игроки. Следил и за Титовым, и за Аленичевым, и за Ковтуном, и за Парфеновым, подозревая революцию лидеров. А потом обо всем подробно рассказывал Старкову. Неслучайно за глаза его называли «Лаврентием»….

Андрей ТИХОНОВ

Кому помогал: Валерию Карпину (2011−2012, 2013−2014)

У Карпина было много разных помощников — на разных этапах в его штаб входили и Игорь Ледяхов, и Сергей Родионов, и многочисленные испанские специалисты. Но настоящей информационной бомбой в свое время стало приглашение Андрея Тихонова. Настоящий Капитан получил возможность завершить в родном клубе игровую карьеру, проведя красивый прощальный матч против «Крыльев», и начать новый этап в жизни — тренерский. В 2012-м тандем привел красно-белых к серебряным медалям и Лиге чемпионов, но при Унаи Эмери Тихонов в штабе оказался не нужен. Позже Андрей Валерьевич еще раз откликнулся на зов Карпина и остался в «Спартаке» даже после его увольнения. Впрочем, ненадолго.

Маркос ОТЕРО

Кому помогал: Мурату Якину (2014−2015)

Швейцарский главный тренер привез в Москву серьезный штаб, где был и тренер по вратарям (Джанлука Риомми — единственный, кто остался в команде до сих пор), и профессиональный спецназовец — специалист по физической подготовке Харун Гюлен, и несколько аналитиков. А первым помощником Якина стал добродушный Отеро, который однажды даже исполнял обязанности главного, когда его «начальник» слег с сильной ангиной. Еще Маркос запомнился стычкой с Рашидом Рахимовым на бровке и тем, какое внимание уделял работе с молодежью — именно это, похоже, его настоящая страсть в футболе. Неслучайно юные футболисты были от совместной работы в восторге. Впрочем, российский этап Отеро вышел совсем коротким, зимой 2015-го он вынужденно покинул «Спартак» по семейным обстоятельствам.

Егор ТИТОВ

Кому помогал: Дмитрию Аленичеву (2015−2016)