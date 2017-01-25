Самые яркие помощники в «Спартаке»: от Ярцева до Титова
Представляя помощника Массимо Карреры — Романа Пилипчука, «СЭ» вспоминает и других вторых тренеров
красно-белых, оставивших след в российской истории «Спартака».
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Георгий ЯРЦЕВ
Кому помогал: Олегу Романцеву (1994−1995, 1997−1998).
Георгий Александрович работал ассистентом верного друга Олега Ивановича в один из самых золотых периодов «Спартака», но в историю вписал свое имя не только как помощник. В 1996-м, когда Романцев временно сосредоточился на делах сборной перед чемпионатом Европы, Ярцев превратился из второго тренера в главного. И неожиданно для многих стал с «пионеротрядом» чемпионом, вырвав победу в «золотом» матче с «Аланией». Правда, в следующем сезоне Георгий Александрович вновь превратился в помощника, а потом ушел из клуба, приняв предложение «Динамо» ради самостоятельной работы.
Вячеслав ГРОЗНЫЙ
Кому помогал: Олегу Романцеву (1994−1996, 1999−2002)
Вместе со «Спартаком» эмоциональный специалист завоевал пять золотых медалей, преданно следуя всем идеям Романцева. В промежутке между двумя
Сергей ЮРАН
Кому помогал: Андрею Чернышову (2003).
Запомнился в первую очередь тем, что мог стать не помощником, а сразу главным. После отставки Романцева в 2003-м Червиченко вызвал Юрана и Андрея Чернышова и прямо спросил: «Кто из вас возглавит команду?» Сергей, не имевший опыта самостоятельной работы, сам назвал имя своего напарника. Впрочем, оно вышло к лучшему — чем закончилась короткая работа дуэта, всем прекрасно известно. А Юран потом не раз признавался, что разочаровался в Чернышове, который, по его мнению, слишком мало советовался с
Игорь КЛЕСОВ
Кому помогал: Александру Старкову (2004−2005)
Не только внес вклад в серебро
Андрей ТИХОНОВ
Кому помогал: Валерию Карпину (2011−2012, 2013−2014)
У Карпина было много разных помощников — на разных этапах в его штаб входили и Игорь Ледяхов, и Сергей Родионов, и многочисленные испанские специалисты. Но настоящей информационной бомбой в свое время стало приглашение Андрея Тихонова. Настоящий Капитан получил возможность завершить в родном клубе игровую карьеру, проведя красивый прощальный матч против «Крыльев», и начать новый этап в жизни — тренерский. В 2012-м тандем привел
Маркос ОТЕРО
Кому помогал: Мурату Якину (2014−2015)
Швейцарский главный тренер привез в Москву серьезный штаб, где был и тренер по вратарям (Джанлука Риомми — единственный, кто остался в команде до сих пор), и профессиональный спецназовец — специалист по физической подготовке Харун Гюлен, и несколько аналитиков. А первым помощником Якина стал добродушный Отеро, который однажды даже исполнял обязанности главного, когда его «начальник» слег с сильной ангиной. Еще Маркос запомнился стычкой с Рашидом Рахимовым на бровке и тем, какое внимание уделял работе с молодежью — именно это, похоже, его настоящая страсть в футболе. Неслучайно юные футболисты были от совместной работы в восторге. Впрочем, российский этап Отеро вышел совсем коротким, зимой 2015-го он вынужденно покинул «Спартак» по семейным обстоятельствам.
Егор ТИТОВ
Кому помогал: Дмитрию Аленичеву (2015−2016)
Работа двух верных друзей и одних из самых ярких полузащитников в российской истории «Спартака» в роли тренеров родной команды и так слишком свежа в памяти, чтобы лишний раз подробно ее вспоминать. Закончилось все плохо, толком и не начавшись (к тому же на
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