К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Роман ПИЛИПЧУК

Родился 27 апреля 1967 года в Снежном (Донецкая область, Украинская ССР). Нападающий.

Выступал за ивановский «Текстильщик» (1989), московское «Динамо» (1990−91), владикавказский «Спартак» (1991), «Маккаби» из Герцлии (1991−93, 1998−99), «Маккаби» из Нетании (1993−95), «Маккаби» из Петах-Тиквы (1995−97), донецкий «Металлург» (2000−03).

После завершения карьеры входил в тренерские штабы «Шинника» (2008), «Балтики» (2010), московского «Динамо» (2011−12), возглавлял «Дачию» (2009), донецкий «Олимпик» (2012−13), «Спартак» из Юрмалы (2014−15). Был старшим тренером национальной команды Таджикистана и параллельно трудился главным в молодежной сборной этой страны (2015−16).

С лета 2016-го — тренер «Спартака».

ПОЧЕМУ КАРРЕРА НЕ СТАЛ РАСШИРЯТЬ ШТАБ

Некоторые важнейшие, хотя и не бросающиеся в глаза факторы успеха «Спартака» в первой части чемпионата становятся до конца ясны именно здесь, в Абу-Даби. Например, роль совершенно не распиаренной, но оттого еще более интересной фигуры — тренера-аналитика Романа Пилипчука.

Недаром Каррера зимой отказался расширять свой штаб, хотя такая возможность ему была предоставлена. Ему не потребовался даже помощник-итальянец. И это лишний раз подтвердило, что компьютер Пилипчука и его мозги — такая же неотъемлемая часть нынешнего лидерства красно-белых, как работа Йоахима Лева в штабе сборной Германии Юргена Клинсманна, Сергея Шустикова — в команде раннего Леонида Слуцкого, Андре Виллаш-Боаша — в «Порту» и «Челси» Жозе Моуринью.

Жаль, что Каррера, так же, кстати, как и Фабио Капелло, не позволяет давать интервью своим помощникам — что, судя по всему, в итальянской тренерской традиции. Послушать Пилипчука, не сомневаюсь, было бы очень интересно. Что ж, расскажу о нем без его участия. Благо людей, готовых поделиться какими-то деталями, хватает.

Говорю капитану «Спартака» Денису Глушакову:

— Слышал, Каррера до такой степени доверяет Пилипчуку, что часто предоставляет тому слово в перерыве. Правда?

— Да, — подтверждает хавбек. — У них хороший рабочий диалог. И в раздевалке перед выходом на поле Пилипчук может что-то добавить — в основном по тактическим моментам, нюансы по «стандартам».

Поверьте, далеко не каждый главный тренер даст слово второму на установке и тем более в перерыве. Будучи аналитиком, судя по всему, очень высокого уровня, Пилипчук, как рассказал мне Роман Зобнин, разбирает соперников от и до — и сформулировать, что именно необходимо делать каждому из игроков, может очень точно.

СТАЖИРОВКИ У БЕРДЫЕВА И СЛУЦКОГО, РЕКОМЕНДАЦИЯ ДИРЕКТОРА ВШТ

Последнее явно идет от того, что 49-летний специалист имеет опыт работы главным тренером, пусть и не в выдающихся клубах — молдавской «Дачии», «Спартаке» из Юрмалы, донецком «Олимпике» (сам он родом из-под Донецка). И, может, даже к лучшему, что эти коллективы — бедные, и, чтобы выйти с теми же «Дачией» и «Спартаком» в еврокубки, Пилипчуку, не имевшему возможности покупать хороших футболистов, пришлось искать какие-то иные пути для прогресса. И он сделал акцент на аналитику.

Вы наверняка помните «Динамо» Сергея Силкина, которое в определенный момент выглядело, пожалуй, ярче всех в стране. Пилипчук (сам на стыке 80-х и 90-х выступавший за бело-голубых у Анатолия Бышовца, Семена Альтмана и Валерия Газзаева, а потом надолго уехавший играть в Израиль), был одним из помощников. Под его руководством, в частности, выступал Александр Самедов. Вот что мне сказал полузащитник:

— Мы вместе работали в том «Динамо», которое, по мнению многих людей, показывало самый красивый футбол в премьер-лиге. Михалыч входил в тренерский штаб, который, как и сейчас в «Спартаке», был небольшим — Силкин, Дмитрий Хохлов, Пилипчук и тренер вратарей Николай Гонтарь.

Обратим внимание на это сходство — компактные штабы. Это, похоже, говорит о том, что Пилипчук берет на себя чрезвычайно большой объем работы — не только сугубо аналитической, но и «полевой». К тому же среди нынешних тренеров «Спартака» (Каррера, Пилипчук, тренер по физподготовке Хавьер Сальсес Нойя, тренер вратарей Джанлука Риомми) он единственный русскоязычный, и оттого его роль еще возрастает. Правда, Нойя на тренировках уже дает команды и считает по-русски.

Пилипчук — определенно специалист не только узкого профиля, хотя, по словам общих знакомых, внимательнейшим образом отслеживает все новинки информационно-аналитического сопровождения футбола, старается их максимально быстро освоить и внедрить в жизнь. Что, кстати, достаточно необычно для человека, который сам поиграл.

Можете ли вы назвать еще одного бывшего профессионального футболиста, занимающегося в наших ведущих клубах аналитикой? Не исключено, такие и есть, но Пилипчук — точно один из первых. Кстати, Роман на сборе и по соперникам успевает работать — в частности, побывал на контрольном матче «Краснодара», первой команды, с которой встретятся красно-белые в весенней части чемпионата. И наверняка увидел все, что ему требовалось.

В «Спартак» его пригласили по рекомендации директора Высшей школы тренеров Андрея Лексакова, хорошо знавшего его лучшие качества по учебе в ВШТ. Об этом в недавнем интервью «СЭ» рассказал Егор Титов. Кстати, и предыдущее, весьма экзотическое место работы Пилипчука — сборная Таджикистана — тоже случилось по рекомендации Лексакова, серьезнейшего футбольного методиста (мне не раз говорил об этом Слуцкий и многие другие тренеры), которого на мякине не проведешь.

Насколько мне известно, на направленность работы Пилипчука серьезно повлияли две стажировки, уже достаточно давно организованные все тем же Лексаковым — к Курбану Бердыеву в «Рубин» и Леониду Слуцкому в «Москву». Именно в диалоге со Слуцким и при наблюдении за деятельностью его штаба Пилипчук окончательно осознал, насколько важны аналитическое изучение соперника и технологии, с этим связанные.

Уже тогда будущий главный тренер ЦСКА и сборной России прямо со старта недельного цикла начинал готовить команду непосредственно под следующего соперника — и тому очень помогали аналитические выкладки. После чего Пилипчук и решил уделять им особое внимание. Возможно, сказалось и то, что такие тренеры, как Жозе Моуринью и Андре Виллаш-Боаш, начинали как раз с аналитики — и до каких высот поднялись!

К КРАСНО-БЕЛЫМ ПОЗВАЛ НЕ АЛЕНИЧЕВ, А КЛУБ

Неверно считать, что в «Спартак» Пилипчука пригласил Дмитрий Аленичев — летом это сделал клуб, и, насколько мне известно, собеседование проводил гендиректор Сергей Родионов, причем имелись и другие кандидаты. Спустя пару недель в штаб вошел Каррера. В этом контексте вполне логично, что Пилипчука оставили вместе с итальянцем после увольнения Аленичева с Титовым.

Более того, как понимаю, при прежнем главном тренере навыки Пилипчука в полном объеме востребованы не были, Аленичев с Титовым до определенной степени все-таки считали его человеком со стороны. При Каррере — наоборот. И в команде к нему, как я наблюдаю и понимаю из общения с игроками, хорошее отношение — что в случаях со вторыми тренерами (каковым Пилипчук сейчас по факту является, хоть официально таковым не называется) для здоровой атмосферы в коллективе очень важно. Мы знаем обратные примеры: Александр Старков — Игорь Клесов, Мурат Якин — Маркос Отеро. В обоих случаях, да и не только в них, в значительной степени именно вторые, вызывавшие негатив у коллектива, подводили своих боссов под монастырь. Здесь этого можно не опасаться.

Резюме тренера Пилипчука включает в себя, помимо «Динамо», скромные клубы — помимо уже упомянутых он был помощником в «Шиннике» и «Балтике». Почему после успешной работы у бело-голубых и вплоть до «Спартака» он не трудился ни в одном клубе премьер-лиги? Я навел справки, и ответ оказался очень простым и для нашей страны типичным. Потому что у него нет агента, который «толкал» бы на престижные места. И если бы не, скажем так, научно-творческое товарищество с Лексаковым, скорее всего, не возникло бы и шанса в «Спартаке», которым Роман воспользовался.

Эта история доказывает, насколько важна не громкость фамилии и весомость резюме, а реальные знания и польза, которую человек в конкретное время может принести команде. Не все то золото, что блестит. И незамыленный взгляд Карреры, не знавшего, кто есть кто в российском футболе, а просто наблюдавшего за тем, как люди работают, эту очевидную истину подтвердил. Итальянец-то не был в курсе, что у Пилипчука нет агента….

Напоследок — занятный факт. Свой первый из четырех (по два — в «Динамо» и владикавказском «Спартаке») голов в высшей лиге чемпионата СССР динамовец Пилипчук забил в ворота… «Спартака». Он открыл счет, а сравнял его… Сергей Родионов.

16 лет спустя их пути вновь сошлись — теперь в одном клубе. И, похоже, очень вовремя.