Пилипчук — незаметный герой «Спартака»
Представляем одного из ключевых специалистов из штаба Массимо Карреры.
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Роман ПИЛИПЧУК
Родился 27 апреля 1967 года в Снежном (Донецкая область, Украинская ССР). Нападающий.
Выступал за ивановский «Текстильщик» (1989), московское «Динамо» (1990−91), владикавказский «Спартак» (1991), «Маккаби» из Герцлии (1991−93, 1998−99), «Маккаби» из Нетании (1993−95), «Маккаби» из
После завершения карьеры входил в тренерские штабы «Шинника» (2008), «Балтики» (2010), московского «Динамо» (2011−12), возглавлял «Дачию» (2009), донецкий «Олимпик» (2012−13), «Спартак» из Юрмалы (2014−15). Был старшим тренером национальной команды Таджикистана и параллельно трудился главным в молодежной сборной этой страны (2015−16).
С лета 2016-го — тренер «Спартака».
ПОЧЕМУ КАРРЕРА НЕ СТАЛ РАСШИРЯТЬ ШТАБ
Некоторые важнейшие, хотя и не бросающиеся в глаза факторы успеха «Спартака» в первой части чемпионата становятся до конца ясны именно здесь, в
Недаром Каррера зимой отказался расширять свой штаб, хотя такая возможность ему была предоставлена. Ему не потребовался даже
Жаль, что Каррера, так же, кстати, как и Фабио Капелло, не позволяет давать интервью своим помощникам — что, судя по всему, в итальянской тренерской традиции. Послушать Пилипчука, не сомневаюсь, было бы очень интересно. Что ж, расскажу о нем без его участия. Благо людей, готовых поделиться
Говорю капитану «Спартака» Денису Глушакову:
— Слышал, Каррера до такой степени доверяет Пилипчуку, что часто предоставляет тому слово в перерыве. Правда?
— Да, — подтверждает хавбек. — У них хороший рабочий диалог. И в раздевалке перед выходом на поле Пилипчук может
Поверьте, далеко не каждый главный тренер даст слово второму на установке и тем более в перерыве. Будучи аналитиком, судя по всему, очень высокого уровня, Пилипчук, как рассказал мне Роман Зобнин, разбирает соперников от и до — и сформулировать, что именно необходимо делать каждому из игроков, может очень точно.
СТАЖИРОВКИ У БЕРДЫЕВА И СЛУЦКОГО, РЕКОМЕНДАЦИЯ ДИРЕКТОРА ВШТ
Последнее явно идет от того, что 49-летний специалист имеет опыт работы главным тренером, пусть и не в выдающихся клубах — молдавской «Дачии», «Спартаке» из Юрмалы, донецком «Олимпике» (сам он родом
Вы наверняка помните «Динамо» Сергея Силкина, которое в определенный момент выглядело, пожалуй, ярче всех в стране. Пилипчук (сам на стыке 80-х и 90-х выступавший за
— Мы вместе работали в том «Динамо», которое, по мнению многих людей, показывало самый красивый футбол в
Обратим внимание на это сходство — компактные штабы. Это, похоже, говорит о том, что Пилипчук берет на себя чрезвычайно большой объем работы — не только сугубо аналитической, но и «полевой». К тому же среди нынешних тренеров «Спартака» (Каррера, Пилипчук, тренер по физподготовке Хавьер Сальсес Нойя, тренер вратарей Джанлука Риомми) он единственный русскоязычный, и оттого его роль еще возрастает. Правда, Нойя на тренировках уже дает команды и считает
Пилипчук — определенно специалист не только узкого профиля, хотя, по словам общих знакомых, внимательнейшим образом отслеживает все новинки
Можете ли вы назвать еще одного бывшего профессионального футболиста, занимающегося в наших ведущих клубах аналитикой? Не исключено, такие и есть, но Пилипчук — точно один из первых. Кстати, Роман на сборе и по соперникам успевает работать — в частности, побывал на контрольном матче «Краснодара», первой команды, с которой встретятся
В «Спартак» его пригласили по рекомендации директора Высшей школы тренеров Андрея Лексакова, хорошо знавшего его лучшие качества по учебе в ВШТ. Об этом в недавнем интервью «СЭ» рассказал Егор Титов. Кстати, и предыдущее, весьма экзотическое место работы Пилипчука — сборная Таджикистана — тоже случилось по рекомендации Лексакова, серьезнейшего футбольного методиста (мне не раз говорил об этом Слуцкий и многие другие тренеры), которого на мякине не проведешь.
Насколько мне известно, на направленность работы Пилипчука серьезно повлияли две стажировки, уже достаточно давно организованные все тем же Лексаковым — к Курбану Бердыеву в «Рубин» и Леониду Слуцкому в «Москву». Именно в диалоге со Слуцким и при наблюдении за деятельностью его штаба Пилипчук окончательно осознал, насколько важны аналитическое изучение соперника и технологии, с этим связанные.
Уже тогда будущий главный тренер ЦСКА и сборной России прямо со старта недельного цикла начинал готовить команду непосредственно под следующего соперника — и тому очень помогали аналитические выкладки. После чего Пилипчук и решил уделять им особое внимание. Возможно, сказалось и то, что такие тренеры, как Жозе Моуринью и Андре
К
Неверно считать, что в «Спартак» Пилипчука пригласил Дмитрий Аленичев — летом это сделал клуб, и, насколько мне известно, собеседование проводил гендиректор Сергей Родионов, причем имелись и другие кандидаты. Спустя пару недель в штаб вошел Каррера. В этом контексте вполне логично, что Пилипчука оставили вместе с итальянцем после увольнения Аленичева с Титовым.
Более того, как понимаю, при прежнем главном тренере навыки Пилипчука в полном объеме востребованы не были, Аленичев с Титовым до определенной степени
Резюме тренера Пилипчука включает в себя, помимо «Динамо», скромные клубы — помимо уже упомянутых он был помощником в «Шиннике» и «Балтике». Почему после успешной работы у
Эта история доказывает, насколько важна не громкость фамилии и весомость резюме, а реальные знания и польза, которую человек в конкретное время может принести команде. Не все то золото, что блестит. И незамыленный взгляд Карреры, не знавшего, кто есть кто в российском футболе, а просто наблюдавшего за тем, как люди работают, эту очевидную истину подтвердил.
Напоследок — занятный факт. Свой первый из четырех (по два — в «Динамо» и владикавказском «Спартаке») голов в высшей лиге чемпионата СССР динамовец Пилипчук забил в ворота… «Спартака». Он открыл счет, а сравнял его… Сергей Родионов.
16 лет спустя их пути вновь сошлись — теперь в одном клубе. И, похоже, очень вовремя.
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