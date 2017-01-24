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24 января 2017, 23:49 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Кристал Пэлас» заплатит «Рубину» за М`Вила 10 миллионов фунтов стерлингов?

Полузащитник «Рубина» Янн М`Вила попал в сферу интересов «Кристал Пэлас», утверждает Daily Mail.

Лондонский клуб готов предложить за 26-летнего француза около 10 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, что хавбек в декабре продлил контракт с казанцами до 2020 года.

М`Вила выступает за «Рубин» с 2013 года. В сезонах-2014/15 и 2015/16 он отправлялся в аренду в «Интер» и «Сандерленд» соответственно. В нынешнем розыгрыше премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти матчах, отметившись одной результативной передачей. Также на его счету одна игра в Кубке России.

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