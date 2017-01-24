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24 января 2017, 23:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА предложил «Эшторилу» € 3,5 млн за 20-летнего Матеуса Индио

Полузащитник португальского «Эшторила» Матеус Индио может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает A Bola.

«Армейцы» сильно заинтересованы в переходе игрока и, по данным источника, уже предложили «Эшторилу» € 3,5 млн за Матеуса.

ЦСКА хочет, чтобы 20-летний футболист прибыл в расположение клуба летом.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Индио провёл 16 матчей, из которых 15 — в основном составе. Полузащитник забил три гола и получил одну жёлтую карточку.

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