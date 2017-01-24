ЦСКА предложил «Эшторилу» € 3,5 млн за 20-летнего Матеуса Индио

«Армейцы» сильно заинтересованы в переходе игрока и, по данным источника, уже предложили «Эшторилу» € 3,5 млн за Матеуса.



ЦСКА хочет, чтобы 20-летний футболист прибыл в расположение клуба летом.



В текущем сезоне чемпионата Португалии Индио провёл 16 матчей, из которых 15 — в основном составе. Полузащитник забил три гола и получил одну жёлтую карточку.