ЦСКА предложил «Эшторилу» € 3,5 млн за 20-летнего Матеуса Индио
Полузащитник португальского «Эшторила» Матеус Индио может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает A Bola.
«Армейцы» сильно заинтересованы в переходе игрока и, по данным источника, уже предложили «Эшторилу» € 3,5 млн за Матеуса.
ЦСКА хочет, чтобы 20-летний футболист прибыл в расположение клуба летом.
В текущем сезоне чемпионата Португалии Индио провёл 16 матчей, из которых 15 — в основном составе. Полузащитник забил три гола и получил одну жёлтую карточку.
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