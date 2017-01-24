Кришито может стать частью сделки по переходу Раноккии из «Интера» в «Зенит»
Защитник «Интера» Андреа Раноккия входит в сферу интересов «Зенита».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как пишет Passioneinter со ссылкой на Premium Sport, частью сделки по переходу 28-летнего футболиста в российскую команду может стать защитник
В то же время Tuttomercatowev сообщает, что Кришито в середине февраля должен провести с «Зенитом» первый раунд переговоров о продлении контракта, который истекает в 2018 году. Ранее 30-летний защитник уверял, что хочет остаться в России.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter