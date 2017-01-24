Кришито может стать частью сделки по переходу Раноккии из «Интера» в «Зенит»

Как пишет Passioneinter со ссылкой на Premium Sport, частью сделки по переходу 28-летнего футболиста в российскую команду может стать защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито. При этом издание не уточняет, о какой форме обмена идёт речь — с денежной компенсацией одной из сторон или без.



В то же время Tuttomercatowev сообщает, что Кришито в середине февраля должен провести с «Зенитом» первый раунд переговоров о продлении контракта, который истекает в 2018 году. Ранее 30-летний защитник уверял, что хочет остаться в России.