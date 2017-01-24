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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28540126/
24 января 2017, 23:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кришито может стать частью сделки по переходу Раноккии из «Интера» в «Зенит»

Защитник «Интера» Андреа Раноккия входит в сферу интересов «Зенита».

Защитник <span class=error>Интера</span> <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Раноккия</span> входит в сферу интересов Зенита. Увеличить
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Как пишет Passioneinter со ссылкой на Premium Sport, частью сделки по переходу 28-летнего футболиста в российскую команду может стать защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито. При этом издание не уточняет, о какой форме обмена идёт речь — с денежной компенсацией одной из сторон или без.

В то же время Tuttomercatowev сообщает, что Кришито в середине февраля должен провести с «Зенитом» первый раунд переговоров о продлении контракта, который истекает в 2018 году. Ранее 30-летний защитник уверял, что хочет остаться в России.

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