«Зенит» готовит ответ «Спартаку». Кто остановит Адриану

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Главная сюжетная линия межсезонья остается неизменной. На первом плане по-прежнему две команды — «Спартак» и «Зенит». И они на удивление близки в своих подходах к усилению. Трансферы обоих клубов — состоявшиеся и потенциальные — можно разделить на три условные категории:

1) Игроки в обойму и на перспективу (Джикия и Селихов с одной стороны, Молло, Лунев, Цаллагов с другой).

2) Футболисты, которыми предполагается укрепить стартовый состав (Эрнани и Самедов).

3) И, наконец, флагманы. У «Спартака» таким стал нападающий Луиз Адриану, «Зенит», который с рынка еще не уходил, вероятнее всего, купит мощного центрального защитника.

Из того, что именно эта позиция для питерцев приоритетная, секрета никто не делает. Известно, что «Зениту» давно нужен защитник, причем, защитник ведущий, человек, который смог бы стать лидером всей линии, заменой Гараю. В нынешнем составе «Зенита» центральные защитники — крепкие вторые номера. А требуется первый.

Андреа Раноккиа — человек с именем, заслугами и достойной историей (при молодом для центрального защитника возрасте), и кажется, он был бы идеальным кандидатом на вакантное место.

Почему же мы считаем, что переход реален?

Буквально на днях отпали варианты 28-летнего футболиста с клубами чемпионата Англии — «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Халл» по сведениям итальянских СМИ больше не претендуют на защитника. Их в равной степени пугают размер контракта (2,4 миллиона евро в год) и трансферная стоимость (7−8 миллионов евро).

В серии A великаном из «Интера» (рост — 195 см) по-прежнему интересуются «Болонья» и «Сассуоло», но они готовы взять его только в аренду, причем с тем условием, чтобы половину зарплаты игрока выплачивали миланцы. Но это, как можно понять, не сильно нравится самому «Интеру».

На этом фоне «Зенит» выглядит фаворитом: сине-бело-голубые готовы как арендовать Раноккиа до конца сезона с правом первоочередного выкупа, так и сразу приобрести права на него. В отличие от англичан, «Зенит» по нашим данным готов выложить за футболиста около 8 миллионов. В сравнении с былыми тратами петербуржцев, эта сумма кажется вполне умеренной.

В общем, вероятность того, что сделка между «Интером» и «Зенитом» будет заключена до конца января, весьма высока — петербуржцам остается уладить вопрос с самим потенциальным новичком.

В текущем сезоне Раноккиа сыграл пять матчей в чемпионате Италии и четыре — в Лиге Европы, не отметившись результативными действиями. Концовку прошлого сезона он провел в аренде в «Сампдории». Более 20 матчей защитник отыграл за сборную Италии, но на крупные турниры в ее состав не попадал, хотя и значился в расширенных списках перед Euro-2012 и ЧМ-2014.

Иными словами — игрок высококлассный, правда и не звезда. Впрочем, время, когда в РФПЛ приезжали мировые звезды, прошло, и мы об этом не раз говорили. Сейчас футболисты уровня Раноккиа и Луиза Адриану — объективно потолок для наших клубов. Но это хороший уровень. Намного выше среднего по чемпионату.

В Европе трансферное окно закрывается через неделю, значит, наступает решающая пора в борьбе за новичков. У Раноккиа и «Интера» все меньше времени для рассмотрения вариантов из большой пятерки. А «Зенит» вот он — надежный и с добросовестной репутацией.

Будет символично, если питерцы приобретут именно этого футболиста. Мало того, что клуб «Зенит» сравнятся со «Спартаком» по статусу приобретений, так еще и сделает это с помощью человека из «Интера» — злейшего соперника «Милана», цвета которого не так давно защищал Луиз Адриану.