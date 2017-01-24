«Уфа» расторгла контракт с Диего Карлосом

«Футбольный клуб “Уфа” благодарит Диего Карлоса за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, игрок выступал за «Уфу» с 2012 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл в РФПЛ четыре матча, не отметившись голевыми действиями на поле.