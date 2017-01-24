Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28539884/
24 января 2017, 23:02 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Уфа» расторгла контракт с Диего Карлосом

Как сообщает официальный сайт «Уфы», российский клуб расстался с с бразильским нападающим Диего Карлосом.

«Футбольный клуб “Уфа” благодарит Диего Карлоса за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, игрок выступал за «Уфу» с 2012 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл в РФПЛ четыре матча, не отметившись голевыми действиями на поле.

Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
23 января

В честь победы наших на «Дакаре» - фотогалерея самых тюнингованных КАМАЗов

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо