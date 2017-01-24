Из эфира Первого канала убраны новости спорта

Новости спорта выходили на Первом канале в 18:00 мск и около полуночи. В понедельник журналистов информировали о том, что выпуски спортивных новостей прекращаются.



На данный момент также нет ясности с трансляциями февральского чемпионата мира по биатлону, на которые у Первого канала куплены права. Командировки съёмочной группы и комментаторов до сих пор не подтверждены. Ранее Первый канал отказался от трансляций хоккейного Кубка Первого канала, который проходил в декабре в Москве.