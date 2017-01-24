Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28539780/
24 января 2017, 22:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Из эфира Первого канала убраны новости спорта

С начала этой недели в новостных программах Первого канала больше не будут присутствовать новости спорта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник на канале, знакомый с ситуацией.

С начала этой недели в новостных программах Первого канала больше не будут присутствовать новости спорта. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Новости спорта выходили на Первом канале в 18:00 мск и около полуночи. В понедельник журналистов информировали о том, что выпуски спортивных новостей прекращаются.

На данный момент также нет ясности с трансляциями февральского чемпионата мира по биатлону, на которые у Первого канала куплены права. Командировки съёмочной группы и комментаторов до сих пор не подтверждены. Ранее Первый канал отказался от трансляций хоккейного Кубка Первого канала, который проходил в декабре в Москве.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России