Зобнин: Тактике на тренировках Карреры в целом уделяется много внимания

«Чем тренировки Карреры отличаются от занятий других тренеров? Много тренируем тактику: и при игре в атаке, и при игре в обороне. То, что свойственно итальянскому футболу. Тактике в целом уделяется много внимания. А что касается именно этого сбора, то много бегаем, чтобы быстрее набрать форму. Регулярно ходим в зал. Вечером у нас уже больше работы с мячом», — сказал Зобнин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.