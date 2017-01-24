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24 января 2017, 21:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Зобнин: Тактике на тренировках Карреры в целом уделяется много внимания

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об особенностях тренировочных занятий под руководством главного тренера Массимо Карреры.

«Чем тренировки Карреры отличаются от занятий других тренеров? Много тренируем тактику: и при игре в атаке, и при игре в обороне. То, что свойственно итальянскому футболу. Тактике в целом уделяется много внимания. А что касается именно этого сбора, то много бегаем, чтобы быстрее набрать форму. Регулярно ходим в зал. Вечером у нас уже больше работы с мячом», — сказал Зобнин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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