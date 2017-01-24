Лунин назначен главным тренером молодёжной команды «Спартака»
Молодёжную команду московского «Спартака» вместо Дмитрия Гунько возглавил Алексей Лунин, сообщает официальный сайт
красно-белых.
Ранее Гунько стал главным тренером «Спартака-2». Помогать Лунину в работе с молодёжной командой будут Алексей Мелёшин и Владимир Пчельников.
Лунин работал в школе «Спартака» с 2004 года. В последнее время он был старшим тренером команды академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова 2001 года рождения. Мелёшин был тренером дубля
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