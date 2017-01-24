Лунин назначен главным тренером молодёжной команды «Спартака»

Ранее Гунько стал главным тренером «Спартака-2». Помогать Лунину в работе с молодёжной командой будут Алексей Мелёшин и Владимир Пчельников.



Лунин работал в школе «Спартака» с 2004 года. В последнее время он был старшим тренером команды академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова 2001 года рождения. Мелёшин был тренером дубля красно-белых в сезоне-2013/2014, в нескольких матчах он руководил молодёжью «Спартака». С 2017 года Мелёшин тренировал «Спартак"-2004 и команду 2008 года рождения. Тренер вратарей Пчельников работал в молодёжном составе красно-белых с 2010 по 2013 год, а в сезоне-2013/2014 — в «Спартаке-2».