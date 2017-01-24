Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28539383/
24 января 2017, 21:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Лунин назначен главным тренером молодёжной команды «Спартака»

Молодёжную команду московского «Спартака» вместо Дмитрия Гунько возглавил Алексей Лунин, сообщает официальный сайт красно-белых.

Ранее Гунько стал главным тренером «Спартака-2». Помогать Лунину в работе с молодёжной командой будут Алексей Мелёшин и Владимир Пчельников.

Лунин работал в школе «Спартака» с 2004 года. В последнее время он был старшим тренером команды академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова 2001 года рождения. Мелёшин был тренером дубля красно-белых в сезоне-2013/2014, в нескольких матчах он руководил молодёжью «Спартака». С 2017 года Мелёшин тренировал «Спартак"-2004 и команду 2008 года рождения. Тренер вратарей Пчельников работал в молодёжном составе красно-белых с 2010 по 2013 год, а в сезоне-2013/2014 — в «Спартаке-2».

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России