Гендиректор: «Анжи» набирает футболистов, которые подходят под финансовую модель клуба
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. «Анжи» набирает тех футболистов, которые подходят под финансовую модель клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор махачкалинцев Саид Абдулаев.
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Во вторник он был назначен новым гендиректором «Анжи», заменив на этом посту Сергея Кораблева. Ранее стало известно, что «Анжи» внесет коррективы во все сферы своей деятельности по ряду причин, в том числе финансового характера. Таким образом, клуб трудоустраивает более десятка футболистов, а на просмотр на сбор команды в Турции были вызваны более 16 игроков, в частности, Виталий Дьяков и Денис Ткачук. С Асланом Дудиевым, Гурамом Тетрашвили, Адланом Кацаевым и Томой Фибелем махачкалинский клуб уже подписал полноценные контракты, а Александра Жирова арендовал у «Краснодара».
«Анжи» — родной для меня клуб, я начинал свою трудовую деятельность в этой команде, проработал здесь 11 лет, поэтому вернулся в тот момент, когда оказался здесь нужен. Я пришел вместе с новым президентом Османом Гаирбековичем Кадиевым. Пришлось строить команду
«О турнирных задачах можно будет говорить, когда мы начнем играть, а пока идет селекция, формирование команды, оптимизация структуры, — продолжил новый гендиректор. — В целом ситуация по игрокам такая, что люди, которые согласились на понижение зарплаты, оптимизацию, остались в команде. Тех, у кого были предложения лучше, мы отпустили без проблем, этот процесс происходит на добровольной основе, без
Развитие футбола в Дагестане
По словам собеседника ТАСС, одной из приоритетных задач клуба является развитие футбола в регионе. «Мы неоднократно встречались с президентом клуба, говорили о многом, но по всем вопросам у нас позиции очень схожи, они направлены на то, чтобы “Анжи” развивался, выдерживал крен в пользу россиян. О
«Созванивались с главами районов города, чтобы они выделили земельные участки под целевые программы по строительству полей. Это программа уже ведется довольно активно», — добавил генеральный директор.
Сейчас «Анжи» проводит первые зимний
После первой части сезона-2016/17 чемпионата России «Анжи» занимает 11 место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.
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