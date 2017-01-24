Гендиректор: «Анжи» набирает футболистов, которые подходят под финансовую модель клуба

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Во вторник он был назначен новым гендиректором «Анжи», заменив на этом посту Сергея Кораблева. Ранее стало известно, что «Анжи» внесет коррективы во все сферы своей деятельности по ряду причин, в том числе финансового характера. Таким образом, клуб трудоустраивает более десятка футболистов, а на просмотр на сбор команды в Турции были вызваны более 16 игроков, в частности, Виталий Дьяков и Денис Ткачук. С Асланом Дудиевым, Гурамом Тетрашвили, Адланом Кацаевым и Томой Фибелем махачкалинский клуб уже подписал полноценные контракты, а Александра Жирова арендовал у «Краснодара».

«Анжи» — родной для меня клуб, я начинал свою трудовую деятельность в этой команде, проработал здесь 11 лет, поэтому вернулся в тот момент, когда оказался здесь нужен. Я пришел вместе с новым президентом Османом Гаирбековичем Кадиевым. Пришлось строить команду по-новому, в немного иных условиях, и выполнять задачи, которые декларировались президентом: создать боеспособную команду, чтобы в ней росло много россиян, чтобы она приносила радость своим болельщикам как в республике, так и по всей стране, — отметил Абдулаев.

«О турнирных задачах можно будет говорить, когда мы начнем играть, а пока идет селекция, формирование команды, оптимизация структуры, — продолжил новый гендиректор. — В целом ситуация по игрокам такая, что люди, которые согласились на понижение зарплаты, оптимизацию, остались в команде. Тех, у кого были предложения лучше, мы отпустили без проблем, этот процесс происходит на добровольной основе, без каких-либо претензий друг к другу. Это нормальный рабочий процесс, идет оптимизация, набираются новые футболисты, которые попадают в эту финансовую модель, и, думаю, совсем скоро, может быть, после второго сбора, будет ясна картина и сформирован костяк».

Развитие футбола в Дагестане

По словам собеседника ТАСС, одной из приоритетных задач клуба является развитие футбола в регионе. «Мы неоднократно встречались с президентом клуба, говорили о многом, но по всем вопросам у нас позиции очень схожи, они направлены на то, чтобы “Анжи” развивался, выдерживал крен в пользу россиян. О каких-то глобальных планах мы не говорили, но есть понимание по задаче развития детско-юношеского футбола в республике, созданию боеспособного коллектива. Растить своих футболистов — одна из приоритетных задач клуба, уже подключена детская академия “Анжи” на базе аграрного университета, проведена встреча с главой администрации Махачкалы, достигнута договоренность о создании спецклассов в нескольких школах», — подчеркнул Абдулаев.

«Созванивались с главами районов города, чтобы они выделили земельные участки под целевые программы по строительству полей. Это программа уже ведется довольно активно», — добавил генеральный директор.

Сейчас «Анжи» проводит первые зимний учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке. Он завершится в четверг. Второй и третий сбор также пройдут в Турции — с 29 января по 9 февраля и с 12 по 22 февраля соответственно.

После первой части сезона-2016/17 чемпионата России «Анжи» занимает 11 место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.