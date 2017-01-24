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24 января 2017, 20:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Фримпонг пока не смог достичь соглашения со шведским «Эскилстуном»

Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг сообщил, что на данный момент не достиг соглашения о переходе в «Эскилстун».

Ранее появилась информация, что 25-летний ганский футболист перейдёт в шведский клуб на правах аренды до конца сезона.

На вопрос одного из пользователей в «Твиттере» о том, переходит ли он в «Эскилстун», Фримпонг ответил: «Нет, на данный момент не смогли прийти к соглашению».

Фримпонг в нынешнем розыгрыше РФПЛ провёл на поле лишь 96 минут.

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