Фримпонг пока не смог достичь соглашения со шведским «Эскилстуном»

Ранее появилась информация, что 25-летний ганский футболист перейдёт в шведский клуб на правах аренды до конца сезона.



На вопрос одного из пользователей в «Твиттере» о том, переходит ли он в «Эскилстун», Фримпонг ответил: «Нет, на данный момент не смогли прийти к соглашению».



Фримпонг в нынешнем розыгрыше РФПЛ провёл на поле лишь 96 минут.