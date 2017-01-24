Агент: Оздоев не имеет желания непременно покинуть «Рубин»
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. У полузащитника Магомеда Оздоева не возникает желание непременно покинуть казанский футбольный клуб «Рубин». Об этом ТАСС сообщил агент игрока Анзор Гаргаев.
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Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 24-летнему полузащитнику со стороны
«У Оздоева нет тяги обязательно уйти из “Рубина”. У него там не все так плохо. Он профессионал, сейчас активно работает на сборах, им довольны руководители клуба и тренерский штаб. Магомед выделяется среди всех своим упорством, активностью. Но желания непременно покинуть клуб у него не возникает, он выполняет свой контракт», — сказал Гаргаев.
В текущем сезоне Оздоев провел за «Рубин» 10 матчей в чемпионате России, два — в Кубке страны и четыре раза сыграл за сборную в товарищеских матчах. Контракт футболиста с казанской командой, согласно порталу Transfermarkt, действует до лета 2019 года.
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