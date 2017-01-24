Таски вернётся в общую группу «Спартака» в начале марта

«5 декабря Таски получил травму коленного сустава. Удалось обойтись без операции, хотя травма была достаточно серьёзной. У нас были консультации и раздумья. Выбрали консервативное лечение. Ожидаем теперь Таски в общей группе без ограничений в начале марта», — сказал Вартапетов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



«Спартак» проведёт первый официальный матч в 2017 году 5 марта против «Краснодара» в рамках 18-го тура РФПЛ.