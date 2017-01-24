Сумасшедшие судьи и нервный «Урал»

Речь о трех встречах. Во всех играли румыны и россияне: «Клуж» — «Уфа» (2:0), «Пандурий» — «Крылья Советов» (2:2) и «Астра» — «Урал» (4:2). В двух первых чудили арбитры, которым вторили букмекерские коэффициенты. В третьей игре подозрение пало на команды и игроков. Большинство ставщиков было уверено: румыны не только победят, но и забьют не менее 4 мячей. Хотя из хода игры это долгое время совершенно не вытекало.

Вот что рассказал «Советскому спорту» глава организации Federbet, занимающейся предотвращением негативных явлений в букмекерстве, Франческо Баранка.

— Во всех трех матчах совершенно невероятные цифры по ставкам, которые никак нельзя предположить, исходя из логики встреч. При этом решения арбитра в игре «Уфы» кажутся просто сумасшедшими. В матче «Крыльев Советов» на тотал больше 2,5 был коэффициент 1,45, хотя к концу первого тайма на табло светились нули. Это не просто атипично — это дико. Знаю, что после нашей информации последовала реакция от клубов, но мы никого не обвиняем — просто делаем свою работу. И понимаем: часто клубы становятся жертвами поведения нескольких игроков, или, как в данном случае, арбитров. Похоже, в первых двух матчах что-то странное делали только судьи.

— То есть два играющих клуба могли быть не при чем?

— В этот раз, возможно, да. Но обычно в 90 процентах случаев под подозрением игроки.

— Что скажете по третьему матчу? «Урал» не в первый раз попадает в ваши отчеты.

— Цифры не врут. «Урал» должен понять, что мы не имеем ничего против клуба, не обвиняем его в договорной игре. Мы всего лишь даем информацию о странном притоке ставок. Хотя и видели, что клуб нервно реагирует на нашу информацию. Лично у меня нет предубеждений по отношению к команде. Я просто говорю, что вижу.

— На такие тренировочные матчи кто угодно может поставить любую сумму?

— Да, букмекеры принимают ставки на любой матч, даже предсезонный. И нелегко найти сами ставки, потому что не всегда их делают в России. Иногда это происходит на таких рынках, которые никто не может проверить.

— Вы отсылаете данные в РФПЛ?

— В этих случаях нет, так как футбольная федерация или лига не отвечают за товарищеские матчи.

— А информацию по прошлогоднему матчу «Урал» — «Терек»?

— Да, ее мы отправили.

— Слышали, что российская полиция расследует обстоятельства этой игры?

— Нет, ничего не знаю.

— То есть к вам из России следователи не обращались?

— Нет.

— Сколько матчей РФПЛ попали под подозрение в последнее время?

— Два: «Урал» — «Терек» и «Урал» — «Ростов».

— Как думаете, сейчас в российском футболе стало меньше странных матчей?

— Это проблема, которая только разрастается, она повсюду. Российский футбол в такой же ситуации, как и любой другой. Это не проблема страны, где играется матч. Это проблема тех футболистов, что выступают за команду. Согласно нашим данным, хуже всего дела обстоят в Канаде. Хотя Канада — одна из тех стран, где меньше всего коррупции. Так что проблемы есть везде: в России, Украине, Испании, Италии.

— Но ставки в основном идут из Азии?

— Это зависит от многих факторов, ставить могут как в Азии, так и в любой другой точке мира.