Сумасшедшие судьи и нервный «Урал»
Контрольные матчи российских клубов сопровождались букмекерскими и судейскими странностями. «Советский спорт» выяснил — почему.
Речь о трех встречах. Во всех играли румыны и россияне: «Клуж» — «Уфа» (2:0), «Пандурий» — «Крылья Советов» (2:2) и «Астра» — «Урал» (4:2). В двух первых чудили арбитры, которым вторили букмекерские коэффициенты. В третьей игре подозрение пало на команды и игроков. Большинство ставщиков было уверено: румыны не только победят, но и забьют не менее 4 мячей. Хотя из хода игры это долгое время совершенно не вытекало.
Вот что рассказал «Советскому спорту» глава организации Federbet, занимающейся предотвращением негативных явлений в букмекерстве, Франческо Баранка.
— Во всех трех матчах совершенно невероятные цифры по ставкам, которые никак нельзя предположить, исходя из логики встреч. При этом решения арбитра в игре «Уфы» кажутся просто сумасшедшими. В матче «Крыльев Советов» на тотал больше 2,5 был коэффициент 1,45, хотя к концу первого тайма на табло светились нули. Это не просто атипично — это дико. Знаю, что после нашей информации последовала реакция от клубов, но мы никого не обвиняем — просто делаем свою работу. И понимаем: часто клубы становятся жертвами поведения нескольких игроков, или, как в данном случае, арбитров. Похоже, в первых двух матчах
— То есть два играющих клуба могли быть не при чем?
— В этот раз, возможно, да. Но обычно в 90 процентах случаев под подозрением игроки.
— Что скажете по третьему матчу? «Урал» не в первый раз попадает в ваши отчеты.
— Цифры не врут. «Урал» должен понять, что мы не имеем ничего против клуба, не обвиняем его в договорной игре. Мы всего лишь даем информацию о странном притоке ставок. Хотя и видели, что клуб нервно реагирует на нашу информацию. Лично у меня нет предубеждений по отношению к команде. Я просто говорю, что вижу.
— На такие тренировочные матчи кто угодно может поставить любую сумму?
— Да, букмекеры принимают ставки на любой матч, даже предсезонный. И нелегко найти сами ставки, потому что не всегда их делают в России. Иногда это происходит на таких рынках, которые никто не может проверить.
— Вы отсылаете данные в РФПЛ?
— В этих случаях нет, так как футбольная федерация или лига не отвечают за товарищеские матчи.
— А информацию по прошлогоднему матчу «Урал» — «Терек»?
— Да, ее мы отправили.
— Слышали, что российская полиция расследует обстоятельства этой игры?
— Нет, ничего не знаю.
— То есть к вам из России следователи не обращались?
— Нет.
— Сколько матчей РФПЛ попали под подозрение в последнее время?
— Два: «Урал» — «Терек» и «Урал» — «Ростов».
— Как думаете, сейчас в российском футболе стало меньше странных матчей?
— Это проблема, которая только разрастается, она повсюду. Российский футбол в такой же ситуации, как и любой другой. Это не проблема страны, где играется матч. Это проблема тех футболистов, что выступают за команду. Согласно нашим данным, хуже всего дела обстоят в Канаде. Хотя Канада — одна из тех стран, где меньше всего коррупции. Так что проблемы есть везде: в России, Украине, Испании, Италии.
— Но ставки в основном идут из Азии?
— Это зависит от многих факторов, ставить могут как в Азии, так и в любой другой точке мира.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter