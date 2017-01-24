Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28538367/
24 января 2017, 19:15 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Уфа» расторгла трудовые отношения с бразильским футболистом Диего Карлосом

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Бразильский нападающий Диего Карлос де Оливейра покидает «Уфу», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Диего Карлос выступает за «Уфу» с лета 2012 года. В текущем сезоне 28-летний форвард принял участие в четырех матчах чемпионата России.

После 17 туров «Уфа» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. В декабре в клубе сменился главный тренер: место ушедшего в московский ЦСКА Виктора Ганчаренко занял экс-тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Сергей Семак.

Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя