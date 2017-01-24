«Уфа» расторгла трудовые отношения с бразильским футболистом Диего Карлосом
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Бразильский нападающий Диего Карлос де Оливейра покидает «Уфу», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Диего Карлос выступает за «Уфу» с лета 2012 года. В текущем сезоне 28-летний форвард принял участие в четырех матчах чемпионата России.
После 17 туров «Уфа» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. В декабре в клубе сменился главный тренер: место ушедшего в московский ЦСКА Виктора Ганчаренко занял
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