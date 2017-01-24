УЕФА рассмотрит апелляцию Еременко на дисквалификацию 3 марта

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Ранее представляющий интересы финского игрока юрист Юрий Зайцев сообщал, что слушания пройдут 2 марта.

29-летний Еременко был дисквалифицирован на два года в середине ноября. Отстранение от любой футбольной деятельности действует с октября 2016 года.

Еременко выступает за ЦСКА с 2014 года. Ранее он играл за казанский «Рубин» и киевское «Динамо». В активе игрока 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.