УЕФА рассмотрит апелляцию Еременко на дисквалификацию 3 марта
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит апелляцию полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко на его дисквалификацию за употребление кокаина 3 марта. Об этом сообщает
пресс-служба УЕФА.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее представляющий интересы финского игрока юрист Юрий Зайцев сообщал, что слушания пройдут 2 марта.
29-летний Еременко был дисквалифицирован на два года в середине ноября. Отстранение от любой футбольной деятельности действует с октября 2016 года.
Еременко выступает за ЦСКА с 2014 года. Ранее он играл за казанский «Рубин» и киевское «Динамо». В активе игрока 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter