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24 января 2017, 18:58 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

УЕФА рассмотрит апелляцию Еременко на дисквалификацию 3 марта

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит апелляцию полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко на его дисквалификацию за употребление кокаина 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Ранее представляющий интересы финского игрока юрист Юрий Зайцев сообщал, что слушания пройдут 2 марта.

29-летний Еременко был дисквалифицирован на два года в середине ноября. Отстранение от любой футбольной деятельности действует с октября 2016 года.

Еременко выступает за ЦСКА с 2014 года. Ранее он играл за казанский «Рубин» и киевское «Динамо». В активе игрока 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.

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