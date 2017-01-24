Игорь Колыванов: Луческу берет Раноккиа не для того, чтобы он сидел на скамейке
Бывший нападающий итальянской «Фоджи» Игорь Колыванов положительно оценил возможный переход защитника «Интера» Андреа Раноккиа в «Зенит». По его словам, 28-летний итальянец — разносторонний футболист, который может усилить
сине-бело-голубых.
— В межсезонье каждая команда хочет усилиться, и «Зенит» в том числе, — сказал Колыванов. — Тем более питерцы борются за чемпионство — отрыв от «Спартака» всего пять очков. Раноккиа, однозначно, качественный футболист. Андреа может помочь в достижении поставленных целей. Он техничный: умеет и атаковать, и обороняться.
В любом случае, в обороне у
Конечно, чемпионат России отличается от итальянского, но «Зенит» просто так никого не покупает. Думаю, Луческу его берет не для того, чтобы он сидел на скамейке.
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