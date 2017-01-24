Игорь Колыванов: Луческу берет Раноккиа не для того, чтобы он сидел на скамейке

— В межсезонье каждая команда хочет усилиться, и «Зенит» в том числе, — сказал Колыванов. — Тем более питерцы борются за чемпионство — отрыв от «Спартака» всего пять очков. Раноккиа, однозначно, качественный футболист. Андреа может помочь в достижении поставленных целей. Он техничный: умеет и атаковать, и обороняться.

В любом случае, в обороне у сине-бело-голубых есть определенные проблемы, поэтому усиление им просто необходимо. Впереди еще полтора месяца, думаю, этого времени достаточно для адаптации.

Конечно, чемпионат России отличается от итальянского, но «Зенит» просто так никого не покупает. Думаю, Луческу его берет не для того, чтобы он сидел на скамейке.