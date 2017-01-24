Циклаури: «Крылья» ищут центрального полузащитника и креативного игрока в атаку
Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури рассказал о работе клуба на трансферном рынке.
«Клёнкин из “Тюмени” произвёл положительное впечатление на тренерский штаб. Он продолжит работу с командой и полетит с нами на второй тренировочной сбор. Там будет достаточно матчей, где тренеры смогут полностью изучить все его качества и принять решение. Гоцук — парень с хорошим потенциалом, имеет определённые игровые качества, но на сегодняшний день он возвращается в “Шинник”.
Мы постоянно контактируем с тренерским штабом и изучаем интересных нам футболистов. Приобретения у команды точно будут. Сейчас мы работаем в направлении центрального полузащитника и креативного игрока линии атаки. Покинет ли
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