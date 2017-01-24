Циклаури: «Крылья» ищут центрального полузащитника и креативного игрока в атаку

«Клёнкин из “Тюмени” произвёл положительное впечатление на тренерский штаб. Он продолжит работу с командой и полетит с нами на второй тренировочной сбор. Там будет достаточно матчей, где тренеры смогут полностью изучить все его качества и принять решение. Гоцук — парень с хорошим потенциалом, имеет определённые игровые качества, но на сегодняшний день он возвращается в “Шинник”.



Мы постоянно контактируем с тренерским штабом и изучаем интересных нам футболистов. Приобретения у команды точно будут. Сейчас мы работаем в направлении центрального полузащитника и креативного игрока линии атаки. Покинет ли кто-то “Крылья”? Сегодня все на месте, но ситуация может измениться. Трансферное окно открыто, и случиться может всё, что угодно. Поэтому пока скажу, что “нет”, но утверждать конкретно нельзя», — цитирует Циклаури PRO Город Самара.