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24 января 2017, 18:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Циклаури: «Крылья» ищут центрального полузащитника и креативного игрока в атаку

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Клёнкин из “Тюмени” произвёл положительное впечатление на тренерский штаб. Он продолжит работу с командой и полетит с нами на второй тренировочной сбор. Там будет достаточно матчей, где тренеры смогут полностью изучить все его качества и принять решение. Гоцук — парень с хорошим потенциалом, имеет определённые игровые качества, но на сегодняшний день он возвращается в “Шинник”.

Мы постоянно контактируем с тренерским штабом и изучаем интересных нам футболистов. Приобретения у команды точно будут. Сейчас мы работаем в направлении центрального полузащитника и креативного игрока линии атаки. Покинет ли кто-то “Крылья”? Сегодня все на месте, но ситуация может измениться. Трансферное окно открыто, и случиться может всё, что угодно. Поэтому пока скажу, что “нет”, но утверждать конкретно нельзя», — цитирует Циклаури PRO Город Самара.

Крылья Советов
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