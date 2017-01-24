Абдулаев стал новым гендиректором «Анжи»
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Саид Абдулаев стал новым генеральным директором футбольного клуба «Анжи». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе махачкалинского клуба.
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«Решением совета директоров ФК “Анжи” Махачкала генеральным директором назначен Саид Абдулаев», — сказали в
Ранее клуб по состоянию здоровья покинул его бывший генеральный директор Сергей Кораблев, о чем было объявлено в понедельник.
«Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России.
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