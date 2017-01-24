Александр Тарханов: Павлюченко не играл из-за проблем со спиной

— Бикфалви — опытный футболист, обладает хорошими качествами, — приводит слова Тарханова официальный сайт клуба. — То, что он является игроком сборной Румынии, — это знак качества, хороший показатель. Посмотрим на него в ближайших играх. Но я думаю, что опыт у него достаточно большой, поэтому здесь проблем не будет.

— Большой выбор игроков в середине поля, который теперь есть у «Урала», — приятная для тренера головоломка?

— Нет, это не головоломка. Я буду смотреть на то, кто как будет проявлять себя. Плюс сейчас уже в общей группе начнет работать Роман Емельянов. Так что выбор есть. Когда выбора нет — вот это плохо, а когда он есть — это лучше.

— В контрольных матчах не играл Роман Павлюченко. Что случилось?

— Сегодня вечером он возобновит работу в общей группе. У Романа возникли небольшие проблемы со спиной, и он тренировался индивидуально, поэтому и не принимал участия в игре. Но мы проверили в деле Конате, он провел хороший матч.

— Что можете сказать об аргентинском нападающем Макси Ролоне, который приехал на просмотр и сыграл в матче с «Астрой»?

— Пока ничего не могу сказать. Обученный парень, технически очень хорошо оснащен. Отыграл все 90 минут, выдержал. Но конкретики пока по нему нет.

Напомним, в воскресенье «Урал» потерпел поражение в контрольном матче с «Астрой» (2:4).