Руководство «Анжи» приняло решение возродить команду «Анжи-2»

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Отмечается, что «Анжи-2» в 2017 году примет участие в турнире третьего дивизиона чемпионата России (зона ЮФО-СКФО). Главным тренером команды назначен Рустам Гасандибиров, под чьим руководством команда начала подготовку на резервном поле стадиона «Анжи-Арена». После завершения первого этапа подготовки к сезону «Анжи-2» отправится в Крым для участия в международном турнире.

«Анжи-2» в разные годы принимал участие во втором и третьем дивизионах первенства России.