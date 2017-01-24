Руководство «Анжи» приняло решение возродить команду «Анжи-2»
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Руководство махачкалинского клуба Российской футбольной
премьер-лиги «Анжи» приняло решение возродить команду «Анжи-2». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отмечается, что «Анжи-2» в 2017 году примет участие в турнире третьего дивизиона чемпионата России (зона ЮФО-СКФО). Главным тренером команды назначен Рустам Гасандибиров, под чьим руководством команда начала подготовку на резервном поле стадиона «Анжи-Арена». После завершения первого этапа подготовки к сезону «Анжи-2» отправится в Крым для участия в международном турнире.
«Анжи-2» в разные годы принимал участие во втором и третьем дивизионах первенства России.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter