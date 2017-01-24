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24 января 2017, 17:19 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Руководство «Анжи» приняло решение возродить команду «Анжи-2»

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Руководство махачкалинского клуба Российской футбольной премьер-лиги «Анжи» приняло решение возродить команду «Анжи-2». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Клуб в разные годы принимал участие во втором и третьем дивизионах первенства России. Увеличить
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Отмечается, что «Анжи-2» в 2017 году примет участие в турнире третьего дивизиона чемпионата России (зона ЮФО-СКФО). Главным тренером команды назначен Рустам Гасандибиров, под чьим руководством команда начала подготовку на резервном поле стадиона «Анжи-Арена». После завершения первого этапа подготовки к сезону «Анжи-2» отправится в Крым для участия в международном турнире.

«Анжи-2» в разные годы принимал участие во втором и третьем дивизионах первенства России.

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