На третьем сборе «Крылья Советов» сыграют с «Пахтакором», «Тосно» и минским «Динамо»
Определились соперники «КС» на третьем сборе в Турции, который пройдет в Белеке с 11-го по 25-е февраля.
16-го февраля «Крылья Советов» проведут контрольную игру с узбекским «Пахтакором», который занимает 5-е место в ПФЛ Узбекистана.
20-го февраля «Крылья» встретятся с клубом «Тосно», занимающим второе место в текущем розыгрыше Первенства ФНЛ. Свой третий матч на заключительном турецком сборе «КС» проведут против минского «Динамо».
Матч с бронзовыми призерами чемпионата Белоруссии состоится 23-го февраля, сообщает официальный сайт самарского клуба.
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