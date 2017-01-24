Секу Конде: «Амкар» должен играть в Лиге чемпионов

— Мое мнение — 95%, что мы займем 4−5 место по итогам чемпионата, так как «Амкар» должен играть в Лиге Европы на следующий сезон. Я верю в это, — цитирует Конде «Свободная пресса» со ссылкой на официальный сайт пермского клуба.

После 17 туров «Амкар» занимает шестую позицию в турнирной таблице РФПЛ (27 очков).

5 марта пермяки сыграют на выезде с «Уралом».