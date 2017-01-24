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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28536384/
24 января 2017, 16:56 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Секу Конде: «Амкар» должен играть в Лиге чемпионов

Защитник «Амкара» Секу Конде уверен в том, что пермская команда сможет занять высокое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона.

— Мое мнение — 95%, что мы займем 4−5 место по итогам чемпионата, так как «Амкар» должен играть в Лиге Европы на следующий сезон. Я верю в это, — цитирует Конде «Свободная пресса» со ссылкой на официальный сайт пермского клуба.

После 17 туров «Амкар» занимает шестую позицию в турнирной таблице РФПЛ (27 очков).

5 марта пермяки сыграют на выезде с «Уралом».

Амкар
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