«Зенит» сыграет товарищеский матч с норвежским «Оддом»

Игра состоится 1 февраля и начнется в 18:25. 27 января петербуржцы встретятся с еще одним клубом из Норвегии «Волеренгой».

Напомним, на первом зимнем сборе в ОАЭ «Зенит» провел шесть товарищеских матчей. Сине-бело-голубые дважды обыграли «Чанчунь Ятай» (5:2, 4:0), сыграли вничью с «Айнтрахтом» (0:0), «Видеотоном» (1:1) и ташкентским «Локомотивом» (0:0), и разгромили молодежку «Сохара» (14:1).

Первый официальный матч в 2017 году команда Мирчи Луческу сыграет 16 февраля в 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Матч пройдет в Брюсселе, ответная встреча состоится 23 февраля в Петербурге.