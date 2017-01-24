«Зенит» сыграет товарищеский матч с норвежским «Оддом»
«Зенит» на сборе в Испании проведет товарищеский матч против «Одда».
Игра состоится 1 февраля и начнется в 18:25. 27 января петербуржцы встретятся с еще одним клубом из Норвегии «Волеренгой».
Напомним, на первом зимнем сборе в ОАЭ «Зенит» провел шесть товарищеских матчей.
Первый официальный матч в 2017 году команда Мирчи Луческу сыграет 16 февраля в 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Матч пройдет в Брюсселе, ответная встреча состоится 23 февраля в Петербурге.
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