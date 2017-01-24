«Зенит» становится фаворитом в борьбе за Раноккиа
Как сообщили «СЭ» коллеги с телеканала Italia Uno, клуб из
Санкт-Петербурга вышел в лидеры трансферной гонки за защитника «Интера» Андреа Раноккиа.
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Варианты 28-летнего футболиста с двумя клубами чемпионата Англии отпали. В серии A на итальянца претендуют «Болонья» и «Сассуоло», готовые взять его в аренду. Однако обе команды настаивают на том, чтобы половину зарплаты игрока (2,4 миллиона евро в год) выплачивали миланцы.
На этом фоне «Зенит» выглядит фаворитом:
В текущем сезоне Раноккиа провел пять матчей в чемпионате Италии и четыре — в Лиге Европы, не отметившись результативными действиями. Концовку прошлого сезона он провел в аренде в «Сампдории».
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