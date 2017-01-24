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24 января 2017, 16:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» становится фаворитом в борьбе за Раноккиа

Как сообщили «СЭ» коллеги с телеканала Italia Uno, клуб из Санкт-Петербурга вышел в лидеры трансферной гонки за защитника «Интера» Андреа Раноккиа.

Как сообщили СЭ коллеги с телеканала Italia Uno клуб из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> вышел в лидеры трансферной гонки за защитника <span class=error>Интера</span> <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Раноккиа</span>. Увеличить
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Варианты 28-летнего футболиста с двумя клубами чемпионата Англии отпали. В серии A на итальянца претендуют «Болонья» и «Сассуоло», готовые взять его в аренду. Однако обе команды настаивают на том, чтобы половину зарплаты игрока (2,4 миллиона евро в год) выплачивали миланцы.

На этом фоне «Зенит» выглядит фаворитом: сине-бело-голубые могут как арендовать Раноккиа до конца сезона с правом первоочередного выкупа, так и сразу приобрести права на него. Трансферная стоимость защитника оценивается в 7−8 миллионов евро. Итальянские телевизионщики считают высокой вероятность того, что сделка между «Интером» и «Зенитом» может быть заключена до конца января — петербуржцам остается уладить вопрос с самим футболистом.

В текущем сезоне Раноккиа провел пять матчей в чемпионате Италии и четыре — в Лиге Европы, не отметившись результативными действиями. Концовку прошлого сезона он провел в аренде в «Сампдории».

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