Сергей Кирьяков: Сделаю все, чтобы «Арсенал» остался в премьер-лиге

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— Исходя из нашего положения, «Арсенал» должен быть лучше готов ко второй части сезона, чем остальные команды. Считаю, что фундамент заложен, — приводит пресс-служба «оружейников» слова Кирьякова. — Мы сделали все, что было запланировано и довольны проделанной работой.

Также мы привезли много молодых игроков, которым нужно было дать возможность проявить себя. По не которым из них уже определились. Кто-то из них не поедет на следующий сбор. Фамилии этих футболистов будут названы позже.

Комбаров и Габулов? Это опытные игроки, которые быстро влились в коллектив и стали частью нашей команды.