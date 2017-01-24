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24 января 2017, 16:15 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Сергей Кирьяков: Сделаю все, чтобы «Арсенал» остался в премьер-лиге

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков уверен, что команда сумеет сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России. По словам специалиста, для этого канонирам необходимо подновиться ко второй части сезона лучше, чем соперникам.

Главный тренер Арсенала Сергей <span class=error>Кирьяков</span> уверен что команда сумеет сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России. По словам специалиста для этого канонирам необходимо <span class=error>подновиться</span> ко второй части сезона лучше чем соперникам. Увеличить
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— Исходя из нашего положения, «Арсенал» должен быть лучше готов ко второй части сезона, чем остальные команды. Считаю, что фундамент заложен, — приводит пресс-служба «оружейников» слова Кирьякова. — Мы сделали все, что было запланировано и довольны проделанной работой.

Также мы привезли много молодых игроков, которым нужно было дать возможность проявить себя. По не которым из них уже определились. Кто-то из них не поедет на следующий сбор. Фамилии этих футболистов будут названы позже.

Комбаров и Габулов? Это опытные игроки, которые быстро влились в коллектив и стали частью нашей команды.

Хватит ли мне харизмы руководить командой? Всего хватит, пусть никто не волнуется. Я был игроком, который никогда не опускал руки, в любой ситуации шел напролом. Остаюсь таким же на тренерском мостике. Буду бороться, буду биться. Сделаю все, чтобы мы решили главную задачу на сезон — остались в премьер-лиге.

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Кирьяков: Буду бороться, биться, чтобы «Арсенал» сохранил прописку в РФПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков, подводя итоги первых сборов, рассказал, как чувствует себя в роли наставника «канониров», а также ответил на вопрос, хватит ли у него харизмы руководить взрослой командой.
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