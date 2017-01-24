Сергей Кирьяков: Сделаю все, чтобы «Арсенал» остался в премьер-лиге
Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков уверен, что команда сумеет сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России. По словам специалиста, для этого канонирам необходимо подновиться ко второй части сезона лучше, чем соперникам.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Исходя из нашего положения, «Арсенал» должен быть лучше готов ко второй части сезона, чем остальные команды. Считаю, что фундамент заложен, — приводит
Также мы привезли много молодых игроков, которым нужно было дать возможность проявить себя. По не которым из них уже определились.
Комбаров и Габулов? Это опытные игроки, которые быстро влились в коллектив и стали частью нашей команды.
Хватит ли мне харизмы руководить командой? Всего хватит, пусть никто не волнуется. Я был игроком, который никогда не опускал руки, в любой ситуации шел напролом. Остаюсь таким же на тренерском мостике. Буду бороться, буду биться. Сделаю все, чтобы мы решили главную задачу на сезон — остались в
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