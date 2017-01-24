Бывший защитник «Хайдука» Белый прибыл на просмотр в «Анжи»

Последним клубом футболиста был хорватский «Хайдук». Максим Белый играет на позиции центрального защитника и является воспитанником донецкого «Шахтёра».



В 2010 году украинский футболист был отдан в аренду алчевской «Стали», после чего перешёл в луганскую «Зарю». В июле 2015 года Белый подписал контракт с хорватским «Хайдуком», за который провёл 43 матча и отдал два результативных паса.