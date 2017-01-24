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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28535880/
24 января 2017, 16:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бывший защитник «Хайдука» Белый прибыл на просмотр в «Анжи»

По информации «Чемпионата», на просмотр в «Анжи», который проводит сбор в Турции, прибыл украинский защитник Максим Белый.

Последним клубом футболиста был хорватский «Хайдук». Максим Белый играет на позиции центрального защитника и является воспитанником донецкого «Шахтёра».

В 2010 году украинский футболист был отдан в аренду алчевской «Стали», после чего перешёл в луганскую «Зарю». В июле 2015 года Белый подписал контракт с хорватским «Хайдуком», за который провёл 43 матча и отдал два результативных паса.

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