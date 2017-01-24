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24 января 2017, 15:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

На стажировке в Академии «Локомотива» побывали три черногорца

Игроки детского футбольного клуба «Торнадо» (Будва, Черногория) Дамиан Петрович, Николай Комолов и Георгий Колесник провели неделю в системе футбольной Академии «Локомотив» (Москва).

Бывший игрок ЦСКА, а ныне директор клуба «Торнадо» Алексей Трипутень поблагодарил «железнодорожников» за такую возможность.

«Мы благодарны футбольному клубу «Локомотив» за то, что ребятам дали возможность попробовать свои силы в одной из лучших футбольных Академий России. Программа была очень насыщенная. Ребятам провели экскурсию по стадиону, музею, познакомили с историей клуба. Жили в интернате, тренировались в майках «Локо» даже приняли участие в матчах против «Спартака» и «Монолита». Особенно памятная получилась выездная игра против красно-белых, которых, кстати, тренирует сын Олега Романцева — Вадим. Игру даже в онлайн-режиме транслировали на сайте «Спартака», — сказал Трипутень.

Стажировку игроков черногорского клуба прокомментировал и директор Академии «Локомотива» Алексей Щиголев.

«Акция получилась интересной. До этого мы были на сборах в Черногории, и наших тренеров попросили провести мастер-класс для ребят «Торнадо». Нам понравилась заинтересованность ребят, интерес братьев-черногорцев к «Локо», и мы позвали нескольких человек в Москву. Мы будем рады, если такие акции и обмен опытом станут доброй традицией», — рассказал Щиголев.

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