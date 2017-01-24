Кирьяков: Буду бороться, биться, чтобы «Арсенал» сохранил прописку в РФПЛ

«Взялись за работу с первого дня, засучив рукава, это нормальный рабочий процесс. Я бы не сказал, что мы устали или накопилась усталость. Это нормальное состояние тренера, который с утра встаёт с какими-то мыслями и с ними же засыпает. Это рутинная работа, но я никаких проблем с этим не испытываю, и работа доставляет мне удовольствие.



Хватит ли харизмы руководить командой? Всего хватит. Я был игроком, который никогда не опускал руки, в любой ситуации шёл напролом. Таким же я остаюсь на тренерском мостике. Буду бороться, буду биться, и я сделаю всё, чтобы мы решили главную задачу на сезон: остались в Премьер-Лиге», — сказал Кирьяков в беседе с пресс-службой клуба.



После 17 туров «Арсенал» занимает в РФПЛ 15-е место, в трёх очках от 12-й позиции, которая даёт право остаться в Премьер-Лиге.