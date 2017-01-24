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24 января 2017, 15:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кирьяков: Буду бороться, биться, чтобы «Арсенал» сохранил прописку в РФПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков, подводя итоги первых сборов, рассказал, как чувствует себя в роли наставника «канониров», а также ответил на вопрос, хватит ли у него харизмы руководить взрослой командой.

«Взялись за работу с первого дня, засучив рукава, это нормальный рабочий процесс. Я бы не сказал, что мы устали или накопилась усталость. Это нормальное состояние тренера, который с утра встаёт с какими-то мыслями и с ними же засыпает. Это рутинная работа, но я никаких проблем с этим не испытываю, и работа доставляет мне удовольствие.

Хватит ли харизмы руководить командой? Всего хватит. Я был игроком, который никогда не опускал руки, в любой ситуации шёл напролом. Таким же я остаюсь на тренерском мостике. Буду бороться, буду биться, и я сделаю всё, чтобы мы решили главную задачу на сезон: остались в Премьер-Лиге», — сказал Кирьяков в беседе с пресс-службой клуба.

После 17 туров «Арсенал» занимает в РФПЛ 15-е место, в трёх очках от 12-й позиции, которая даёт право остаться в Премьер-Лиге.

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Сергей Кирьяков: Сделаю все, чтобы «Арсенал» остался в премьер-лиге

Сергей Кирьяков: Сделаю все, чтобы «Арсенал» остался в премьер-лиге

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков уверен, что команда сумеет сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России. По словам специалиста, для этого канонирам необходимо подновиться ко второй части сезона лучше, чем соперникам.
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