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24 января 2017, 15:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Павлюченко сегодня возобновит работу в общей группе «Урала»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, по какой причине нападающий Роман Павлюченко не принимал участия в контрольных матчах.

«Сегодня вечером он возобновит работу в общей группе. У Романа возникли небольшие проблемы со спиной, и он тренировался индивидуально, поэтому и не принимал участия в игре. Но мы проверили в деле Конате, он провёл хороший матч», — цитирует Тарханова пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне РФПЛ Роман Павлюченко принял участие в 16 матчах (14 в основном составе), забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

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