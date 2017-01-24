Павлюченко сегодня возобновит работу в общей группе «Урала»

«Сегодня вечером он возобновит работу в общей группе. У Романа возникли небольшие проблемы со спиной, и он тренировался индивидуально, поэтому и не принимал участия в игре. Но мы проверили в деле Конате, он провёл хороший матч», — цитирует Тарханова пресс-служба клуба.



В нынешнем сезоне РФПЛ Роман Павлюченко принял участие в 16 матчах (14 в основном составе), забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.