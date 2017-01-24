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24 января 2017, 14:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Конде: 95%, что «Амкар» займёт 4−5-е место по итогам сезона в РФПЛ

Защитник «Амкара» Секу Конде поделился впечатлениями от сборов в Турции и высказал мнение по поводу того, как пермская команда проведёт вторую часть в РФПЛ.

После 17 туров уральский клуб занимает в таблице шестое место.

«Впечатления отличные. В Турции хорошая погода, не холодно. Тренировки хорошие, настроение отличное и, самое главное, сбор проходит без травм. Я ожидаю, во второй части сезона нам будет тяжело. Но у нас проходят отличные сборы, мы подойдём к играм в хорошей готовности. Как сложится в итоге, никто не знает. Но моё мнение — 95%, что мы займём 4−5-е место по итогам чемпионата, так как “Амкар” должен играть в Лиге Европы на следующий сезон. Я верю в это», — цитирует Конде пресс-служба клуба.

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