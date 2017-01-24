ФК «Крылья Советов» сыграет на 3-м сборе с «Тосно», «Пахтакором» и минским «Динамо»

Третий сбор «Крыльев Советов» пройдет в Белеке с 11 по 25 февраля. 16 февраля самарцы проведут контрольную игру с «Пахтакором», занимающим пятое место в чемпионате Узбекистана.

Затем 20 февраля «Крылья» встретятся с одним из лидеров первенства ФНЛ — клубом «Тосно» из Ленинградской области. Заключительный товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона команда Вадима Скрипченко проведет 23 февраля против минского «Динамо».

Самарский клуб с 15 очками после 17 туров занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.