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24 января 2017, 14:24 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Крылья Советов» сыграет на 3-м сборе с «Тосно», «Пахтакором» и минским «Динамо»

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Футболисты «Крыльев Советов» проведут на третьем учебно-тренировочном сборе в Турции три контрольных матча, сообщается на сайте самарской команды.

Третий сбор «Крыльев Советов» пройдет в Белеке с 11 по 25 февраля. 16 февраля самарцы проведут контрольную игру с «Пахтакором», занимающим пятое место в чемпионате Узбекистана.

Затем 20 февраля «Крылья» встретятся с одним из лидеров первенства ФНЛ — клубом «Тосно» из Ленинградской области. Заключительный товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона команда Вадима Скрипченко проведет 23 февраля против минского «Динамо».

Самарский клуб с 15 очками после 17 туров занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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