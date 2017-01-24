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24 января 2017, 13:48 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Спартак» сыграет на сборе в ОАЭ контрольный матч со словацкой «Жилиной»

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Футболисты московского «Спартака» проведут на сборе в ОАЭ товарищескую игру со словацкой «Жилиной», сообщается в микроблоге «красно-белых» в Twitter.

<em>МОСКВА 24 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболисты московского Спартака проведут на сборе в <span class=error>ОАЭ</span> товарищескую игру со словацкой <span class=error>Жилиной</span> сообщается в <span class=error>микроблоге</span> красно-белых в Twitter. Увеличить
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«Спартак» 18 января вылетел из Москвы в Абу-Даби на первый сбор команды во время зимней паузы в чемпионате России. Ранее сообщалось, что на первом сборе команда Массимо Карреры проведет одну контрольную игру — 31 января с датским «Копенгагеном».

Второй контрольный матч спартаковцы проведут против «Жилины» 28 января.

«Спартак» после 17 туров с 40 очками лидирует в чемпионате России, опережая на 5 баллов ближайшего преследователя — петербургский «Зенит».

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