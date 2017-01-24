ФК «Спартак» сыграет на сборе в ОАЭ контрольный матч со словацкой «Жилиной»

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«Спартак» 18 января вылетел из Москвы в Абу-Даби на первый сбор команды во время зимней паузы в чемпионате России. Ранее сообщалось, что на первом сборе команда Массимо Карреры проведет одну контрольную игру — 31 января с датским «Копенгагеном».

Второй контрольный матч спартаковцы проведут против «Жилины» 28 января.

«Спартак» после 17 туров с 40 очками лидирует в чемпионате России, опережая на 5 баллов ближайшего преследователя — петербургский «Зенит».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Спартак" сыграет на сборе в Эмиратах ещё один контрольный матч - 28 января со словацкой "Жилиной". ?⚪????<a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B2017?src=hash">#сборы2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%9E%D0%90%D0%AD?src=hash">#СпартаквОАЭ</a></p>— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) <a href="https://twitter.com/fcsm_official/status/823838087335866368">24 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>