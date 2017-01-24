ФК «Спартак» сыграет на сборе в ОАЭ контрольный матч со словацкой «Жилиной»
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Футболисты московского «Спартака» проведут на сборе в ОАЭ товарищескую игру со словацкой «Жилиной», сообщается в микроблоге «красно-белых» в Twitter.
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«Спартак» 18 января вылетел из Москвы в
Второй контрольный матч спартаковцы проведут против «Жилины» 28 января.
«Спартак» после 17 туров с 40 очками лидирует в чемпионате России, опережая на 5 баллов ближайшего преследователя — петербургский «Зенит».