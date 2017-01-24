«Спартак» потеряет очки. ЦСКА надо выигрывать свои матчи". Обзор сборов
«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов
премьер-лиги ко второй части сезона.
Все идет по плану
«Спартак» продолжает готовиться в
Теперь в «Спартаке» трое бразильцев: Маурисио, Фернандо, Адриано. Накануне они ответили на вопросы
Говорят, для микроклимата команды плохо, когда много бразильцев. Но вот вопрос: трое — это много или нормально?
Межсезонное затишье
Пока «Спартак» работает, другие, уже завершившие первый сбор, отдыхают.
Так, игроки «Зенита» находятся в
ЦСКА тоже сейчас дома, в Москве. Второй сбор армейцы проведут также в испанском Кампоаморе. Вчера, спустя почти полтора месяца после назначения, состоялась первая
Но какое межсезонье без разговоров о чемпионской гонке? Защитник ЦСКА Васин считает, что у его команды есть шансы догнать лидера: «Спартак» еще потеряет очки. Нам просто надо выигрывать свои матчи. Не поспоришь.
Второй сбор «Локомотива» в Испании стартует 26 января и продлится до 7 февраля. А вот как прошел первый сбор, если кто не следил.
Впрочем, первый сбор сейчас проводит не только «Спартак». «Краснодар» завершает работу в
А первым на второй зарубежный сбор отправится «Ростов». Завтра команда вылетает в Турцию. Напомним, «Ростов» вышел из отпуска раньше всех — уже 6 января.
Накануне все же состоялась пара контрольных матчей. «Терек» сыграл вничью с польским «Заглембе» (1:1). А тульский «Арсенал» уступил казахстанскому «Шахтеру» (0:1).
Ближайшие матчи
25.01. «Краснодар» — «Пахтакор», Узбекистан
25.01. «Амкар» — «Ботошани», Румыния
26.01. «Терек» — «Стяуа», Румыния
28.01. «Амкар» — «Вардар», Македония
28.01. «Ростов» — «Аустрия», Австрия
28.01. «Урал» — «Погонь», Польша
29.01. «Крылья Советов» — «Шпорт», Словакия
29.01. «Томь» — «Динамо».
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