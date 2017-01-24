«Глобтроттер» наоборот. Почему не стоит скучать по Фримпонгу

29%, 45%, 39%, 57%, 35%, 0%, 44%, 30%, 28%. Так выглядит статистика выигранных единоборств футболиста. Для любой позиции эти цифры ужасны, а для опорного полузащитника, который должен вступать в борьбу чаще, чем кто-либо другой на поле, это просто возмутительно.



Так выглядит статистика последних российских матчей Эммануэля Фримпонга.



В конце 20-х годов прошлого века в США появился баскетбольный клуб «Гарлем Глобтроттерс». Энтузиасты решили создать первую исключительно темнокожую команду, и так как клубы элитного уровня играть с ними по имевшимся почти сто лет назад предрассудкам отказывались, «Глобтроттерс» начали гастролировать с матчами по маленьким городам и селам — так они стали оправдывать свое название. «Путешественники» старались придерживаться маршрута по сельской местности — по официальной и пафосной версии, для того, чтобы популяризировать игру, но на самом деле — потому что за пределами больших городов заинтересованность в баскетболе была минимальной. Уровень соперников был низким, а любой команде, даже основанной на энтузиазме, нужны победы, чтобы зарекомендовать себя.



«Глобтроттерам» достаточно быстро надоело выносить деревенщину с неприличным счетом — так они стали изобретать все новые способы сыграть на интерес индифферентной к разгромам публики, превратившись в настоящий цирк с баскетбольными мячами. «Путешественники» стали брендом, их начали приглашать на матчи по всему миру, но в профессиональный баскетбол они играть не могли, так как относились к нему слишком несерьезно. До сегодняшнего дня «Гарлем Глобтроттерс» остаются выставочной командой, все тем же баскетбольным цирком, игроки которого умеют попасть одной рукой и с завязанными глазами в кольцо с центра площадки, но не хотят при этом ни с кем соревноваться. Эммануэля Фримпонга можно было бы назвать одним из «Глобтроттерс» (на всякий случай — цвет кожи здесь не при делах). В нем совпали и страсть к путешествиям, и прогрессирующее желание держаться подальше от самых футбольных мест, и нежелание (а точнее — лень) относиться к футболу, как к соревнованию. Различие одно, но радикальное: «Глобтроттерс» стали такими, какие есть, благодаря чрезмерной любви к игре с мячом, а Фримпонг остается собой, потому что игра с мячом чрезмерно и безответно любит таких, как он. Тех, кто даже не успев поработать на зачетку, а просто получив ее в достаточно элитном вузе, начинает ею размахивать, зарабатывая лишние нули контрактов в сельской футбольной местности.



Эммануэль Фримпонг не привнес в чемпионат России ничего хорошего — я удивлен, почему столь опытный манипулятор, как Виталий Мутко ни разу не вспомнил о нем, как о живом примере необходимости лимита на легионеров. Единственные, кто получил пользу от нахождения Фримпонга в России, — это журналисты, которые получили трафик на его интервью и высказываниях в стиле «Аршавина называл толстым». То, что этот легкий трафик был получен, лишний раз доказывает: Россия — футбольная сельская местность, мы готовы принять «городского», набившись всей деревней в одну избу, задавать ему шукшинские вопросы («Ну что, как там в городе-то? »), слушать ответы, раскрыв рот, и хвататься за сердце от одного слова «Лондон» или «Венгер». При этом нас не интересует, что из города приехало привидение — ганский «глобтроттер» оказался если и из цирка, то из тех представлений, где человек таинственно исчезает. В матче с «Уралом» Фримпонг провел 25 незабываемых минут, и вот его статистика: 0 ударов, 0 точных передач из двух (оба паса — головой), 0 выигранных единоборств из шести, 0 успешных попыток отбора, 0 каких-либо других действий. Исключительный, абсолютный ноль. В этой игре Фримпонг впервые вышел на поле в майке, где вместо фамилии значилось название его собственного бренда одежды, но это был худший продакт-плейсмент в истории рекламы, потому что ее никто не увидел.

С таким отношением к делу Фримпонг умудрился продержаться в прибыльной России более двух лет. Даже вылетев из «Уфы» по обоюдному соглашению сторон (такая формулировка применяется по отношению к легионеру только в том случае, если он играл и тренировался по-настоящему отстойно), полузащитник не получил в Премьер-Лиге черную метку. Он не просто переехал из одного футбольного села в другое, он еще и получил контракт больше, чем на один год. Фримпонг не переставал улыбаться, смешно пытаться говорить по-русски, выглядеть классным городским парнем, но это никак не оправдывало и не смягчало то, что играл он в диапазоне от «плохо» до «отвратительно». Теперь Эммануэль Фримпонг уехал в чемпионат Швеции — игра по-прежнему безответно любит ганца, если он продолжает получать контракты в профессиональных клубах. Эта история должна вбить в головы жителей нашего футбольного населенного пункта простые вещи. Во-первых, имена и прописка не значат ничего, ориентироваться на них — не просто глупо, а смешно. Во-вторых, легионеры нужны, но потребителей своего статуса хватает и среди своих. Наконец, уровень нашего футбола не так и высок, но он не ущербен, чтобы задерживать у себя дома тех, по кому никто не будет скучать.