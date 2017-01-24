Глушаков: Ухожу в журналисты через 10 лет
Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков в ироничной форме попробовал себя в роли журналиста, взяв короткое интервью у директора департамента по связям с общественностью столичного клуба Леонида Трахтенберга.
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«Беру сенсационное интервью у легенды “Спартака” и ухожу в журналисты. Через 10 лет!» — сопроводил видеоинтервью Глушаков сообщением в «Инстаграме».
Футболисты «Спартака» в настоящее время проводят первый зимний сбор в Объединённых Арабских Эмиратах.
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