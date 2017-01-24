«Хочу, чтобы Кокорин завелся!» Рейтинг Евгения Ловчева
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает свой сериал.
На этой неделе он отмечает в каждом ведущем клубе пятерку игроков, от которых ждет основного вклада в успех команды. Вслед за «Спартаком» вторая серия — «Зенит».
1. ЭРНАНИ.
Гражданство: Бразилия
Амплуа: полузащитник
Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: не играл.
— Глядя на игру «Баварии» 1970-х, уяснил для себя: команда и ее игра строится по вертикали. Тогда в «Баварии» этот хребет составляли Майер, Шварценбек, Нетцер, Беккенбауер и Мюллер. Это как ствол дерева. Остальное — ветви. Вот почему для меня важна эта линия. И вот почему в первую очередь жду вклада в игру команды именно от Эрнани.
Уверен, что Витсель и Гарсия задерживают атаку. У них почти нет быстрых контратак. Иногда получаются, конечно, но
2. ЖУЛИАНО.
Гражданство: Бразилия
Амплуа: полузащитник
Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: 15 игр, 7 голов.
— Приход Жулиано в команду ознаменовался двумя моментами — вначале он был очень хорош. В первой же игре взялся бить пенальти. И забил — показал уверенность и желание. Второй момент — когда спустя
Но, мне кажется, что не только с этим связана такая игра бразильца. Он увидел многих в «Зените», кто наелся деньгами,
3. Александр КОКОРИН.
Гражданство: Россия
Амплуа: нападающий
Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: 17 игр, 3 гола.
— Столько я высказывался в адрес Кокорина, столько чихвостил, даже
Хотя по таланту Кокорин — фигура. Просто не выходит на уровень, который ему богом дан. Неслучайно ведь Венгер на Кокорина внимание обращал. Я всегда восхищался, как он принимает мяч: отскакивает назад, на скорости разворачивается и уходит в отрыв. И мяч от него не отскакивает, как от многих. Но вот не пошло дальше, потому что Кокорин перестал молиться на футбол.
И
4. Артем ДЗЮБА.
Гражданство: Россия
Амплуа: нападающий
Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: 14 игр, 8 голов.
— Артема боженька одарил фактурой, Дзюба с детского возраста понимал, что он — бомбардир. Уходя из «Спартака», он все время
В «Зените» у него хорошо получалось взаимодействовать с Халком. После его ухода Артем уже не так эффективен. Не скажу, чтобы первый отрезок чемпионата был хорошим для него. Хотя и понимаю, что Дзюба много пропустил
5. Андрей ЛУНЕВ.
Гражданство: Россия
Амплуа: вратарь
Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: 10 игр, 0 голов (в составе «Уфы»).
— Вот смотрю на трех вратарей «Зенита» и понимаю, что Кержаков — это
И поэтому особенно интересно понаблюдать за ним. Одно дело выступать во второй лиге, а потом в «Уфе», где у твоих ворот постоянно возникает много моментов. Много ударов приходится отбивать. Получается, вратарь часто выручает. Но в «Зените» столько моментов защита противнику не даст создавать — и вот тут важно, выручает ли вратарь в моменте, который зачастую может стать единственным за весь матч. Поэтому интересно посмотреть, как Лунев станет действовать в такой обстановке.
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