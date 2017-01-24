«Хочу, чтобы Кокорин завелся!» Рейтинг Евгения Ловчева

На этой неделе он отмечает в каждом ведущем клубе пятерку игроков, от которых ждет основного вклада в успех команды. Вслед за «Спартаком» вторая серия — «Зенит».

1. ЭРНАНИ.

Гражданство: Бразилия

Амплуа: полузащитник

Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: не играл.

— Глядя на игру «Баварии» 1970-х, уяснил для себя: команда и ее игра строится по вертикали. Тогда в «Баварии» этот хребет составляли Майер, Шварценбек, Нетцер, Беккенбауер и Мюллер. Это как ствол дерева. Остальное — ветви. Вот почему для меня важна эта линия. И вот почему в первую очередь жду вклада в игру команды именно от Эрнани.

Уверен, что Витсель и Гарсия задерживают атаку. У них почти нет быстрых контратак. Иногда получаются, конечно, но как-то не отработана система. Интересно, как с Эрнани эта линия станет работать.

2. ЖУЛИАНО.

Гражданство: Бразилия

Амплуа: полузащитник

Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: 15 игр, 7 голов.

— Приход Жулиано в команду ознаменовался двумя моментами — вначале он был очень хорош. В первой же игре взялся бить пенальти. И забил — показал уверенность и желание. Второй момент — когда спустя какое-то время подсдал в «физике». Тогда еще Луческу обмолвился в одном из интервью, мол, жаль, что долго Жулиано подписывали и он не смог тренироваться с «Зенитом» с первых дней летнего сбора.

Но, мне кажется, что не только с этим связана такая игра бразильца. Он увидел многих в «Зените», кто наелся деньгами, кто-то, как Витсель, сидел на чемоданах. Это, хочешь или нет, передавалось другим игрокам. Теперь рядом с Жулиано есть Эрнани. И для «Зенита» важно, как они в центре затеют игру.

3. Александр КОКОРИН.

Гражданство: Россия

Амплуа: нападающий

Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: 17 игр, 3 гола.

— Столько я высказывался в адрес Кокорина, столько чихвостил, даже как-то писал, что пусть он на меня обидится и пошлет. Хотел и хочу завести этого парня. Потому что с характером у него плоховато. Вот Смолов перестал быть объектом инстаграма, ушел в футбол — и доказал. А Кокорин, как обиженный мальчик: вы меня критикуете, а я вам назло что-нибудь сделаю.

Хотя по таланту Кокорин — фигура. Просто не выходит на уровень, который ему богом дан. Неслучайно ведь Венгер на Кокорина внимание обращал. Я всегда восхищался, как он принимает мяч: отскакивает назад, на скорости разворачивается и уходит в отрыв. И мяч от него не отскакивает, как от многих. Но вот не пошло дальше, потому что Кокорин перестал молиться на футбол.

И все-таки… Все мы не без греха. И выпить могли, и по девочкам пройти. Но основа всегда была — «Лужники», поле и болельщик. Тогда все прощается. Впереди все-таки чемпионат мира. Докажет свою состоятельность Кокорин или нет?

4. Артем ДЗЮБА.

Гражданство: Россия

Амплуа: нападающий

Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: 14 игр, 8 голов.

— Артема боженька одарил фактурой, Дзюба с детского возраста понимал, что он — бомбардир. Уходя из «Спартака», он все время что-то кому-то доказывал. В «Томи», «Ростове», «Зените», сборной.

В «Зените» у него хорошо получалось взаимодействовать с Халком. После его ухода Артем уже не так эффективен. Не скажу, чтобы первый отрезок чемпионата был хорошим для него. Хотя и понимаю, что Дзюба много пропустил из-за травм. Артем должен забивать еще больше. Этого от него и жду.

5. Андрей ЛУНЕВ.

Гражданство: Россия

Амплуа: вратарь

Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: 10 игр, 0 голов (в составе «Уфы»).

— Вот смотрю на трех вратарей «Зенита» и понимаю, что Кержаков — это все-таки вратарь не для «Зенита», точнее, не для тех задач, которые ставят перед клубом. У Лодыгина нет школы, и это будет сказываться всегда. Наверное, эта же проблема проявится и у Лунева.

И поэтому особенно интересно понаблюдать за ним. Одно дело выступать во второй лиге, а потом в «Уфе», где у твоих ворот постоянно возникает много моментов. Много ударов приходится отбивать. Получается, вратарь часто выручает. Но в «Зените» столько моментов защита противнику не даст создавать — и вот тут важно, выручает ли вратарь в моменте, который зачастую может стать единственным за весь матч. Поэтому интересно посмотреть, как Лунев станет действовать в такой обстановке.