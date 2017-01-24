Ребров: Он с левой хлобысь — и всё! Я даже испугаться не успел
Вратарь «Спартака» Артём Ребров — о трансфере Селихова, обременяющем капитанстве и отцовском ремне.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спартаковский голкипер решил на время прекратить общение с прессой и сконцентрироваться на тренировках. Мы словно предчувствовали эту ситуацию и сделали большое интервью с Ребровым в конце декабря.
«До перехода в “Спартак” никто не обращал внимания на поцелуи штанг»
— Вы рассказывали, что у вас дома нельзя говорить слово «чемпионство». Священная тема?
— Я в «Спартаке» уже шесть лет, и каждый год столько про чемпионство говорят. Ко мне сосед на улице подошёл и спросил: «Ну что, в этом
— Верите, что можно накаркать?
— Да, поэтому мы и не говорим об этом.
— Вы суеверный человек?
— Ну, не то чтобы… Если я встал не с той ноги или чёрная кошка дорогу перебежала — даже не замечу. Но есть вещи, о которых лучше говорить по факту.
— Когда первый раз поцеловали штангу?
— Ох эти штанги. Многие мне говорят, мол, Ребров пиарится, больной псих, у него с головой проблемы. Друзья постоянно подкалывают. Самое интересное: когда я играл в «Сатурне» и «Шиннике», никто даже внимания не обращал на это. Как только я пришёл в «Спартак» — началось. Первый раз помню, сделал это в Раменском. Хорошо сыграли, и я продолжил ритуал.
— Вы ведь не только целуете штангу, но и
— Да, у нас целый диалог. Я знаю, что это не безумие. Тут есть
— Вы религиозный человек?
— Лет 10 назад узнал, что бабушка меня втихаря в деревне крестила. С каждым годом больше и больше углубляюсь в веру, не переходя
— Почему в декабре занялись благотворительностью?
— Получается так, что по ходу чемпионата нет времени. Да и у нас давно была договорённость с ребятами из фонда борьбы с лейкемией. Сейчас самый удобный момент. И у нас нет игр, и повод появился, чтобы поздравить, подарочки принести.
— Вне этой акции занимаетесь благотворительностью?
— Да, конечно. Раньше мне не хотелось об этом говорить, но недавно люди из благотворительного фонда объяснили, что неправильно скрывать такие вещи. В Европе это везде освещается, а у нас делают втихую. Так рождается убеждение, что футболисты зажрались и никому не помогают.
— Кому помогаете?
— Детским тренерам, разным фондам. Для этого не нужны большие деньги — достаточно приехать с майками, зефиром, печеньем. Люди довольны, улыбаются. Казалось бы, мелочь, а мне объяснили, что много людей из тех регионов, где проблемно купить даже зефир, не говоря уже о майках.
— Другие футболисты «Спартака» занимаются благотворительностью?
— Да, много раз видел, что ребята приходят и говорят: «Надо скинуться». Например,
«В детстве могли и ремешочком дать»
— Ваша сестра живёт рядом с вами?
— Да, через дорогу. Сейчас мы с ней большие друзья, а в детстве часто собачились. Хотя если мы во двор выходили, она там за меня глотки готова была рвать. Все знали, что у меня такая сестра, что лучше со мной не связываться. Я был тюфиком, а она — с характером.
— В детстве попадали в
Он всегда считал, что любой вопрос можно решить человеческим языком. Обычно ничего такого не происходило, но однажды пришли драться двор на двор.
— И вы тоже?
— Да. Когда все собрались, то решили: «Чтобы всем не драться, вы выдвигаете одного пацана и мы». Вся наша братва отступила, и я остался один впереди. А отец из окна смотрел. Напротив меня оказался
— А голова почему побитая?
— А вот тут видно (показывает затылок)? Раньше рядом с домами были турники. У меня друг крутанулся на перекладине. Я за ним повторил и со всего маху рухнул на асфальт. Весь в кровище был, когда сестра пришла. У меня вообще было славное детство. В деревне летом костры жгли, по деревьям лазили, шалаши строили, даже браконьерские сетки с рыбой пытались воровать. Так до 12 лет и жил.
— С кем?
— Наша компания: я с сестрой и двоюродный брат с сестрой — у нас был свой график. Мы каждое утро встречались и делали уроки — писали,
«Для меня было облегчением отдать капитанскую повязку»
— Мы недавно спросили Широкова, кто самый интеллигентный футболист. Он назвал вас дипломатом. Как думаете почему?
— Приятно было слышать такое от Романа. Мне отец всегда говорил, что с любым человеком можно найти общий язык. Я стараюсь жить по такому принципу: нравится мне человек, не нравится — надо постараться урегулировать отношения.
— Со всеми тренерами удавалось найти общий язык?
— Да. Хотя были моменты, когда я злился, приходил домой и сокрушался: в этом
— Были удивлены, когда вас сделали капитаном «Спартака»?
— Естественно. Все были удивлены. Думаю, помогла как раз та самая дипломатия. Спасибо папе, что привил это.
— Вратарю тяжело общаться с судьями?
— Для меня стало облегчением, когда повязку отдали Глушакову. Я считаю, что капитаном должен быть полевой игрок. Конечно, если ты не Буффон. Полевому легче добежать до судьи, решить
— Повязка — лишь формальность?
— Для меня да. И больше в напряг, если честно. Больше ответственности.
— А почему привели в пример именно Буффона?
— Я считаю, что среди европейских голкиперов это пример
— В одном из матчей после удаления вы подошли к судье и пожали ему руку. Почему?
— Опять же, воспитание. Просто поблагодарил его за игру. Тем более это был Каюмов, царство ему небесное. Через
— Хитрили
— Нет, вроде. Бывало, что фолишь, но судья не заметит. Бывало, рефери ошибутся и потом говорят: «Артём, извини за сегодняшнюю игру». Просто я этого никогда не афиширую.
— В обсуждении судейских решений вы не участвуете.
— Мне в этом вопросе нравится позиция нашего тренера. После игры с «Зенитом» он ничего не сказал про судейство, а, наоборот, указал на наши ошибки. Я придерживаюсь такого же мнения. Судейские решения должны разбирать те, кто на этом специализируется. У футболистов другая работа. Арбитры могут ошибаться. Чем меньше мы будем об этом говорить, тем лучше они будут судить. Тем более с такими командами, как «Спартак» или «Зенит», тяжело работать.
«Я собирался заканчивать с футболом»
— У вас два высших образования. Отец настоял?
— Да. Сказал, что сначала образование, а потом уже будем решать. У меня тогда расписание было, ух… Школа, тренировка, репетиторы — я приползал домой часов в 10, так ещё и уроки делал. Сейчас я бы так не смог.
— Почему выбрали ветеринарный вуз?
— Папа мне предложил пойти в МЭИ, который он закончил. Но я подумал: он всегда был отличником, его многие знают, и тут я, футболист, приду в этот институт. Я сказал, что не хочу так. А дед мой был ветеринаром, вот
— Потом вы получили ещё одно высшее. Зачем?
— Это уже так, физкультурное. Может, потом ещё
Мне было бы интересно учить
— В фирме отца?
— Да. Когда у меня были травмы, я собирался заканчивать с футболом и просто вешался от скуки. Но, как папа мне потом рассказывал, он мне специально дал понять, что офисный образ жизни — не моё. Такие моменты очень хорошо закаляют.
— А кем себя видите в неспортивной сфере?
— Есть всякие проекты, в которые мне предлагают вложиться, но пока я не готов. Были моменты, когда я вкладывал и понимал, что этим нужно заниматься. Не бывает так, что всё само по себе развивается.
— Вас
— Ко мне многие обращаются по разным вопросам, но вообще я осторожный человек в общении с людьми. Кажется, будто я весь такой
«После АЕК начали искать проблемы в себе, а не в окружающих»
— С кем из футболистов общаетесь ближе всего всего?
— Мой близкий друг — Сабитов. Много общаюсь с Песьяковым и Макеевым. А приятелей и знакомых — море. Когда ты наверху, сразу столько людей вокруг. А чуть травму получишь и думаешь: где они все?
— В «Фейсбуке» к вам каждый день добавляются?
— Постоянно
— То есть человек просто сказал, что хочет ваш автограф, а вы приехали и расписались?
— Она сама подъехала. Почему бы и нет? Один человек флаг попросил расписать, я ему прислал по почте.
— Через кого вы поддерживаете связь с фанатами?
— Сейчас больше всего Глушаков общается с ними. Болельщики сказали, что хотели бы нас поблагодарить за первую часть сезона. После «Мордовии» они нам напихали, а теперь — наоборот. В самолёте Глушак спросил у игроков, и все согласились подняться на трибуну после заключительного матча в году. У иностранцев тоже не было никаких вопросов. В этом и заключается большая часть того, что мы видим на поле. У нас в раздевалке вообще никто права не качает, поэтому и есть единство.
— Когда последний раз болельщики «Спартака» высказывали своё недовольство?
— После матча с АЕК. Встреч никаких не было, да они и не нужны были — мы и так всё сами слышали и понимали.
— Все были расстроены после этой игры, но разве не вылет из Лиги Европы помог «Спартаку» набрать такой ход?
— Я читал одно интервью. Не буду говорить чьё. Так вот автор сказал, что «Спартак» специально слился из еврокубков. в этом
«Я не знаю, каково было Акинфееву начать в 16−17 лет»
— На одной из
— Нет. Я же не говорил, что сидеть на скамейке — это унизительно. Можно
— А чему можно научиться, сидя рядом с Игорем?
— Чему вы научились у Акинфеева?
— Тяжело объяснить. Мне
— Перед матчем с «Амкаром» вы уже знали, что Селихов переходит в «Спартак»?
— Конечно. Не просто так все перед игрой заговорили. Наверное, специально был расчёт на то, что Ребров дрогнет, сейчас у него руки затрясутся. Но честно, мне всё равно, ну пришёл и пришёл, я спокойно отреагировал.
— А в какие моменты эмоционально тяжело?
— Когда пропускаем. Иногда я думаю: в этом
— С вашим опытом уже не так трудно настроиться на игру?
—
— У вратарей между собой особые отношения?
— У нас каждый друг за друга. Во вратарской среде свой микроклимат. Любой неверный шаг, любая ситуация может это легко нарушить. Вратари — это семья. Маленькая, но семья. С Серёгой Песьяковым у нас идеальные отношения, хоть мы и конкуренты. Естественно, не сразу стали друзьями. Сначала мы друг на друга с осторожностью смотрели, а потом вся ревность прошла.
«Передо мной сидел Карпин. Я даже на контракт не смотрел»
— Первый матч за «Спартак» был волнительным?
— Я вообще думал, что надолго в клубе не задержусь. Мечтал хоть один матч сыграть, в маечке сфотографироваться на память и мысленно поставить себе плюсик, что ещё одна мечта исполнилась. Честно, были такие мысли. Не то чтобы я не верил в свои силы, просто думал, что «Спартак» для меня — космос. Я и сейчас переживаю. Меня напрягает, когда я спокоен перед матчем. Стараюсь завестись, мысленно ругаю себя. В первую очередь чувствую ответственность перед семьёй, которая за меня переживает.
— Они вас критикуют?
— Шестилетний Платон иногда говорит: «Папа, в этом
— Помните свой первый матч в Лиге чемпионов?
— Я тогда вообще не должен был играть, но сломались и Дикань, и Песьяков. Представлял, как услышу гимн лиги. Выходил и даже не парился — вообще всё равно было, как сыграю. Хочется снова услышать тот гимн.
— Вы ведь были фанатом «Спартака»?
— Да, болел. Ходил с «розой» по улице, прятал её, чтобы по зубам не получить. Один раз остановили на улице и спросили: «Ты за “Спартак” болеешь? А ну назови пять человек из состава!».
— Назвали?
— Да, но уже не помню кого. Наверное, Тихонова, Цымбаларя, Титова, Филимонова, Хлестова, Пятницкого, Юрана…
— Ваш любимый игрок того «Спартака»?
— Филимонов нравился, Баранов и Ромащенко лупили мощно, Тихонов в ближний и дальний бил как с левой, так и с правой. Техничный Титов. Конечно, Аленичев. Цымбаларь левой ногой «Реалу» засадил. Там любого можно вспомнить. Когда подписывал контракт со «Спартаком», передо мной сидел Карпин. Меня трясло. Я даже на контракт не смотрел.
— А ведь всего этого могло и не быть — ваша мама не одобряла увлечение футболом.
— Да, потому что постоянно были синяки, подранные бока, рваная и грязная одежда. Поля были не такие, как сейчас. Так ещё и стиральные машины постоянно ломались. Они же были другие, с ручным отжимом, ванна вечно засорялась. Мама мне сказала: «Слушай, ну что ты ерундой занимаешься? Заканчивай с этим футболом». Если бы не папа, она бы меня точно отговорила. Первое время родители даже не знали, что я футболом занимаюсь. Ну ходит ребёнок
Беседовали: Полина Куимова, Григорий Телингатер.
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