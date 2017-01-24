ФК «Урал» отрицает подозрения в договорном матче с румынской «Астрой»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» отрицает подозрения в договорном матче с румынской командой «Астра», которые были выдвинуты бельгийской организацией Federbet (выявляет потенциально договорные матчи в футболе) в связи с сильным движением коэффициентов букмекерских ставок во время игры. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе «Урала».
Екатеринбургский клуб проиграл в контрольном матче «Астре» со счетом 2:4. Встреча прошла на Кипре 22 января.
«Мы устали обращать внимание на заявления букмекеров. Сильное движение коэффициентов могло быть связано с изменениями в составе “Астры”, которые произошли уже по ходу игры, тренер полностью поменял состав. “Урал” здесь абсолютно ни при чем, в матче с “Астрой” команда выполняла конкретную задачу — подготовку к возобновлению сезона в РФПЛ», — сказали в
Это не первое обвинение ФК «Урал» в договорном матче. Во время матча 12-го тура чемпионата России между «Уралом» и грозненским «Тереком», который состоялся в Екатеринбурге 30 октября 2016 года, в СМИ появилась информация о «странном» характере игры
Позднее «Терек» на своем официальном сайте обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой инициировать расследование на предмет договорного характера матча, а «Урал» инициативу поддержал. Была создана комиссия, однако она не обнаружила признаков договорного матча.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter