ФК «Урал» отрицает подозрения в договорном матче с румынской «Астрой»

Екатеринбургский клуб проиграл в контрольном матче «Астре» со счетом 2:4. Встреча прошла на Кипре 22 января.

«Мы устали обращать внимание на заявления букмекеров. Сильное движение коэффициентов могло быть связано с изменениями в составе “Астры”, которые произошли уже по ходу игры, тренер полностью поменял состав. “Урал” здесь абсолютно ни при чем, в матче с “Астрой” команда выполняла конкретную задачу — подготовку к возобновлению сезона в РФПЛ», — сказали в пресс-службе.

Это не первое обвинение ФК «Урал» в договорном матче. Во время матча 12-го тура чемпионата России между «Уралом» и грозненским «Тереком», который состоялся в Екатеринбурге 30 октября 2016 года, в СМИ появилась информация о «странном» характере игры из-за изменения коэффициентов в букмекерских конторах в перерыве при счете 1:1. На победу «Терека» они стали очень низкими, в то время как на «Урал» — очень высокими.

Позднее «Терек» на своем официальном сайте обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой инициировать расследование на предмет договорного характера матча, а «Урал» инициативу поддержал. Была создана комиссия, однако она не обнаружила признаков договорного матча.