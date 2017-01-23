«Тяньцзинь Цюаньцзянь» после покупки Витселя сделал ФК «Зенит» запрос по Дзюбе

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«Тяньцзинь Цюаньцзянь» решил обратиться к кандидатуре Дзюбы после отказа форварда «Фиорентины» Николы Калинича переезжать в Китай. Также ранее в СМИ владелец клуба Шу Юйхуэй заявил, что был готов в январе приобрести одного из форвардов из европейских топ-клубов — Диего Косту («Челси»), Карима Бензема («Реал»), Эдинсона Кавани («Пари Сен-Жермен) и Радамеля Фалькао («Монако»), однако планам команды помешало ужесточение Китайской футбольной ассоциацией (CFA) лимита на легионеров до трех иностранцев на поле с сезона-2017.

В январе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» уже приобрел одного футболиста «Зенита» — полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя.

По информации итальянского издания, кроме «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на Дзюбу претендует еще один китайский клуб.

В нынешнем сезоне 28-летний Дзюба забил восемь голов в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах.