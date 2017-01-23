«Тяньцзинь Цюаньцзянь» после покупки Витселя сделал ФК «Зенит» запрос по Дзюбе
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» направил санкт-петербургскому «Зениту» запрос по поводу возможного трансфера нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы, сообщает Corriere dello Sport.
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«Тяньцзинь Цюаньцзянь» решил обратиться к кандидатуре Дзюбы после отказа форварда «Фиорентины» Николы Калинича переезжать в Китай. Также ранее в СМИ владелец клуба Шу Юйхуэй заявил, что был готов в январе приобрести одного из форвардов из европейских
В январе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» уже приобрел одного футболиста «Зенита» — полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя.
По информации итальянского издания, кроме «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на Дзюбу претендует еще один китайский клуб.
В нынешнем сезоне 28-летний Дзюба забил восемь голов в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах.
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