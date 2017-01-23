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23 января 2017, 23:31 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» после покупки Витселя сделал ФК «Зенит» запрос по Дзюбе

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» направил санкт-петербургскому «Зениту» запрос по поводу возможного трансфера нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы, сообщает Corriere dello Sport.

Китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь направил <nobr>санкт-петербургскому</nobr> Зениту запрос по поводу возможного трансфера нападающего сборной России по футболу Артема <span class=error>Дзюбы</span> сообщает Corriere dello Sport. Увеличить
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«Тяньцзинь Цюаньцзянь» решил обратиться к кандидатуре Дзюбы после отказа форварда «Фиорентины» Николы Калинича переезжать в Китай. Также ранее в СМИ владелец клуба Шу Юйхуэй заявил, что был готов в январе приобрести одного из форвардов из европейских топ-клубов — Диего Косту («Челси»), Карима Бензема («Реал»), Эдинсона Кавани («Пари Сен-Жермен) и Радамеля Фалькао («Монако»), однако планам команды помешало ужесточение Китайской футбольной ассоциацией (CFA) лимита на легионеров до трех иностранцев на поле с сезона-2017.

В январе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» уже приобрел одного футболиста «Зенита» — полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя.

По информации итальянского издания, кроме «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на Дзюбу претендует еще один китайский клуб.

В нынешнем сезоне 28-летний Дзюба забил восемь голов в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

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